¡Gracias, Sonora! Juntos vamos por la victoria este 6 de junio: el “Borrego” Gándara

Después de 90 días de intensa campaña electoral, el Candidato de la Alianza “Va por Sonora” culminó sus actividades proselitistas con un fortalecido proyecto político, en este cierre estuvo acompañado por su familia y Ricardo Bours

Cajeme, Sonora-.Con un fortalecido proyecto político de la Sonora Ganadora, Ernesto el “Borrego” Gándara culminó 90 días de campaña electoral, lo hizo en Cajeme, en donde refrendó el compromiso de impulsar un cambio histórico para el estado que gobernará a partir de septiembre próximo.

El Candidato de la Alianza “Va por Sonora” reunió a más de 15 mil ciudadanos de Cajeme, en donde estuvo acompañado por su esposa Pily Madrid y sus hijas, Daniela, Raquel y Fernanda, y resaltó la presencia de Ricardo Bours Castelo, ex contendiente por Movimiento Ciudadano y quien se sumó hace pocas semanas al proyecto de Gándara Camou.

“Ya nadie nos para, estamos a cuatro días, sólo cuatro días de la democracia, solo cuatro días de decirles al centro que no pudieron imponerse, cuatro días en donde todos los que estamos aquí en el sur y en todo Sonora que les vamos a demostrar con votar que se devuelvan por donde vinieron”, resaltó Gándara Camou.

En este proceso, dijo, se está jugando el futuro de Sonora, el cual no debe de ponerse en manos de quienes han sido extranjeros durante años de una tierra de la que presumen ser originarios, de quienes han intentado conocer a su gente los últimos tres meses, pero sobre todo de quienes han sido egoístas con el ciudadano a quien ahora le piden confianza.

“Hoy culminamos esta etapa de campaña electoral, pero a partir del próximo 6 de junio empezamos otra de más cercanía, de más contacto, una etapa en la que les garantizo ser su mejor aliado, una etapa en la que juntos daremos lo mejor por Sonora, porque nos lo merecemos”, enfatizó el “Borrego” Gándara.

Pidió a los ciudadanos refrendar la confianza que le han otorgado en los diferentes recorridos y reuniones por todo el territorio sonorense, con su voto el próximo domingo 6 de junio.

“No podemos permitir que nos avasallen con espejos y miedos, vamos a demostrarles de qué estamos hechos los verdaderos sonorenses, vamos a encararlos en las urnas y demostrarles que aquí somos gente buena y de fe, y que buscamos gobiernos que sean capaces de ofrecernos lo mismo”, declaró el Candidato de la Alianza.

Dijo que estos 90 días de recorridos por todos los rincones de Sonora, de reuniones con miembros del sector productivo, de las etnias, de las mujeres, el de los jóvenes, trabajadores, y en general con todos los sonorenses, le sirvieron para corroborar la grandeza de la gente que va a representar como Ejecutivo estatal.

Advirtió que la nueva historia de Sonora empezará a escribirse, una historia de éxito para sus ciudadanos, de desarrollo, de impulso, en una entidad en la que se permitirá otra vez salir a la calle sin miedo, en el que la economía será detonada para los sectores más golpeados y en la que se contará con sistemas de salud, educación y servicios públicos de primer nivel.

Por su parte, Ricardo Bours pidió a las y los ciudadanos apostarle al “Borrego” Gándara, un sonorense con arraigo en la entidad, de cercanía, de contacto, que no improvisa en su trabajo.

“No podemos permitir que llegue alguien que no conoce Sonora, que es un insensible, que no tiene lo que ocupamos los sonorenses, no necesitamos que nos sigan engañando como lo hacen los del Centro del país”, enfatizó Bours Castelo.