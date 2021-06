Renuncia Olga Sánchez Cordero a la SEGOB, AMLO no le acepta la renuncia

Compartir ! tweet





Se dice que a Mario Delgado también le espera la “guillotina” después de las elecciones

COMENTARIOS DE CAJEME/Por Victor Gallardo

Que renunció, que no renunció, que salió a desmentir su renuncia, lo cierto es que por los pasillos de la SEGOB se oye muy fuerte que Olga Sánchez Cordero renunció a su puesto pero que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador no se la acepto, y puede haber un motivo para esto y es que en breve se viene la visita a México de Kamala Harris Vicepresidente de los Estados Unidos entonces por eso la renuncia de Olga Sánchez quedo en la congeladora.

Así mismo fuentes cercanas a la todavía Secretaria de Gobierno informan que el cese o “renuncia” se daría después de las elecciones, y es que Sánchez Cordero no las ha traído todas consigo porque la fuerte batalla por el poder en el gabinete de AMLO ha salido muy perjudicada tanto así que uno de sus brazos fuertes Omar Cervantes Rodríguez tuvo que “renunciar” por la filtración de unos audios donde opera una campaña mediática contra Scherer y su familia porque estos habían dado el apoyo al candidato del PRI en Nuevo León Adrián de La Garza, además Omar Cervantes ha sido señalado por varios funcionarios y candidatos de MORENA de ofrecer servicios de estrategia, cabildeo y comunicación política, y también de captación de recursos para campañas.

Lo que también es un secreto a voces en el gabinete de AMLO es que Olga Sánchez Cordero no se “iría” sola, la guillotina también está preparada para Mario Delgado actual presidente de MORENA, esto por todo el desastre que trae en todo el país con impugnaciones, desbandadas de militantes y sobre todo por el hundimiento de la 4T en estas próximas elecciones, para nadie es un secreto el desmadre que ocasionó la manera tan soberbia con que actuó Mario Delgado quitando e imponiendo candidatos a sus antojo a lo largo y ancho de la república, es por ello que hay mucho morenista resentido con la 4T.

Así que ojo con lo que se viene después de las elecciones en MORENA, por lo pronto se habla de que los días de Olga Sánchez Cordero en la SEGOB están contados, se escucha que podrían remplazarla Marcelo Ebrard o Alejandro Encinas, por lo pronto la todavía Secretaria de Gobierno salió a desmentir la noticias de su “renuncia” pero se dice insistentemente que fue puro show, también se viene el “guillotinazo” para Mario Delgado por su pésima gestión y administración de MORENA, debido a su mal accionar se habla de que la 4T podría perder mayoría en el senado y las gubernaturas que “estaban seguras” hoy más de la mitad se encuentra perdidas, y si no al tiempo amigo lector como dice José “Pepe” Alvarado.