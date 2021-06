Le Monde toma nota de ataques de AMLO al INE y al INAI; ve una “hiperpresidencia”

Compartir ! tweet





El diario, referencia en Francia, publica una pieza sobre la injerencia del presidente López Obrador en las próximas elecciones del 6 de junio en México

Luego de que la semana pasada el semanario inglés The Economist llamara a los mexicanos a contener al presidente López Obrador en las urnas y lo llamara falso mesías, hoy, el diario francés Le Monde publicó una pieza que hace eco de sus embates en contra de los organismos autónomos del país, en especial el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.

Retoma los dichos del presidente durante sus conferencias mañaneras, a las que llama “su ritual”, de que el INAI ya no es necesario, pues su gobierno es transparente y que las funciones del INE bien pueden hacerlas la Secretaría de Gobernación o una instancia judicial.

El artículo, firmado por el corresponsal en México, Frédéric Saliba, contiene menos adjetivos y juicios de valor que el texto inglés, sin embargo recopila dichos del Presidente y opiniones de politólogos y economistas mexicanos, como Sofía Ramírez, directora de México, ¿Cómo vamos?, en torno a la intervención del presidente sobre las elecciones del próximo 6 de junio en México, donde se juega la mayoría de su partido, Morena, en la Cámara de Diputados.

El artículo apunta los lances del presidente en contra del INE y de su consejero presidente, Lorenzo Córdova, en especial luego del retiro de la candidatura de Félix Salgado en Guerrero.

“Su hiperpresidencia, que apunta a los contrapesos, provoca un clamor ante los riesgos, según sus críticos, de la ‘deriva autocrática’”, señala el diario y retoma este término, de hiperpresidente, para usarlo como título.

Las otras cabezas intermedias de la nota son “Un ataque a la democracia”, “Ataques inéditos” y “Ocupar terreno electoral”, frases de entrevistados en torno al actuar de AMLO de cara al que se espera sea su gran referéndum.

La pieza también retoma el desplegado de escritores y periodistas publicado en EL UNIVERSAL con el objetivo de “frenar el establecimiento de una autocracia”.

El corrsponsal de Le Monde entrevista al politólogo del Tec de Monterrey, Gustavo López Montiel, de quien recoge la siguiente frase:

“Los ataques de AMLO al INE son parte de una estrategia para ocupar terrenos electorales. Paradójicamente, su ‘hiperpresidencia’ se hace eco de la cultura política del PRI, del que ha sido miembro en el pasado, basado en un Estado rector en torno a la autoridad presidencial”.

El viernes pasado, el mandatario estalló contra The Economist, medio al que calificó de pasquín, burdo y grosero, luego de la publicación de su artículo donde lo llaman “falso mesías”.