Arden Morena y Palacio Nacional: Amlo le rechaza la renuncia a la ministra de Gobernación –por su pleito con Scherer–; el Presidente casi oficializa su salida de Morena; y de remate filtra su apoyo a Monreal –quien ayer comió con Manlio junto a Pedro Haces– para la grande del 2024

Algo vieron en Palacio Nacional, que AMLO estará este viernes en Cajeme. ¿Por qué esta plaza precisamente en este momento? Es que de acuerdo a las encuestas es una zona perdida para Morena. La pésima campaña de Javier Lamarque esta afectando a toda la formula guinda

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Si algo grueso o un misil se esperaba días antes de las elecciones de este domingo se dio ayer por rumbos de la capital del país cuando el propio presidente Andrés Manuel López Obrador –quien este viernes estará en Cajeme– finalmente de desliza o deslinda poco a poco del partido que el mismo creo o parió: Morena.

Así es, tan decepcionado esta el Presidente que ya tomo la decisión de desatenderse de su partido que lo llevo al poder—o al revés–, y prácticamente da a conocer que se va a Fuerza por México de su amigo Pedro Haces y, así, entre línea, lo dibujo.

El tabasqueño ya esta harto de tantas divisiones y pleitos de los diversos grupos o tribus al interior y exterior del partido guinda, repitiéndose la historia del PRD que, harto de lo mismo, Andrés Manuel se da a la tarea de integrar un nuevo partido o un movimiento nacional de reconstrucción nacional.

Por eso, sugirió a su amigo Pedro Haces buscar forma un partido, en este caso Fuerza Social por México, y aunque en un principio el INE le negó el registro de manera simultanea con el PES y el ex Panal, en el Tribunal Electoral donde siempre ha tenido el apoyo del presidente José Luis Valles, lo aprobaron.

Al margen de todo lo anterior, en Palacio Nacional la cosas están igual o peor que en Morena, fuertes divisiones y pleitos sobre todo entre la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el jefe de asesores presidenciales, Julio Scherer Ibarra, aclarando doña Ola que no ha renunciado.

Pero el caso es que se sabe que si le presento la renuncia al Presidente, quien no se la acepto, aunque en todo caso le pidio que esperara a la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, molestándose mucho la funcionaria porque Scherer fue quien le solicito la renuncia de su jefe de prensa.

Casualmente ese jefe de prensa es familiar muy cercano de Ricardo Monreal, quien fue destapado por el senador Armando Guadiana como fuerte aspirante a la candidatura presidencial de Morena en el 2024, lo que prendió las alarmas en el ya de por si “incendio político” que envuelve a Palacio Nacional, donde a su equipo jurídico todo le frenan en la Corte.

Por cierto, trascendió ayer que comían junto el senador Monreal, su compadre Manlio Fabio Beltrones y Pedro Haces, obvio, enviándose deveras lecturas, la primera, que López Obrador ya se habría decidido por el zacatecano como su gallo presidencial del 2024, pero esto no seria del agrado de Scherer, Ebrard y la Sheibaun.

Guadiana hizo temblar al morenismo con su anuncio en Zacatecas, y a todo eso el presidente también le tiene los dias contados a Mario Delgado, mas aun que si ya se decidió por Monreal, recordar que Salgado es gente de Ebrard, ambos, por ciento, se habrían embolsado decenas o cientos de millones de pesos con la construcción de la Línea 12 del Metro.

Por ahí pueden agarrar o frenar a Ebrard sus ambiciones para el 2024 y a Delgado ponerle un estate quieto con una investigación en el manejo del dinero cuando se construía esa obra en el gobierno de Ebrard, pero el caso es que arde Morena y arde Palacio Nacional, y vaya que a López Obrador eso le fascina.

SIGUE LA ESTAMPIDA.- Ya acá en Sonora, algo tienen que hacer los operadores de Morena, porque gota a gota la estampida del Partido del Trabajo puede terminar afectándoles, las últimas renuncias a la alianza que lleva de candidato a Alfonso Durazo.

Estas son las de Pepe Celaya y su equipo a la alcaldía naranjera y de Orlando Siri Salido en Cajeme, quienes se suman ahora a la campaña de Ernesto Gándara.

A lo mejor no aportarán muchos votos, pero a querer o no ese goteo al final puede marcar la diferencia, así, ya es larga la suma de los liderazgos y candidatos que se han pasado al bando del Borrego y ahora promueven voto a su favor.

Será bueno que Alfonso revise a sus operadores, porque en lo personal lo hemos visto negociar y sumar. Pero también tenemos noticias de que hay colaboradores que se encargan ahora de escogerle amigos y hasta enemigos.

VISITA PRESIDENCIAL.- Algo vieron en Palacio Nacional, que de acuerdo a la agenda presidencial manejada por La Jornada, el viernes estará en Ciudad Obregón el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué esa plaza precisamente en este momento?

Es que de acuerdo a las encuestas es una zona perdida para Morena, la pésima campaña de Javier Lamarque está afectando a toda la fórmula guinda. Ah, y hasta el riesgo de quedarse sin candidato a diputado local por el Distrito 17 tras la anulación del IEE de Ernestina Castro. Y van a perder 16 y el 15.

El punto es que el presidente llega en mal momento, porque seguramente habrá grupos que le exija investigar la desaparición de Tomás Rojo y los productores agropecuarios que se han quedado sin apoyo, sobre todo los grupos sociales que además viven en la zozobra.