Compartir ! tweet





Encuesta: Perfilan “final de foto” en Sonora; Gándara y Durazo, muy cerrados, 41% ambos, al final de las campañas electorales, según revela encuesta de EL UNIVERSAL ayer martes; horas después, Massive Caller le daba al borrego 42.5% y 40.0 a Durazo

Da el PT Sonora otro golpe a Alfonso al sugerir ayer sus candidatos a las alcaldías de Hermosillo y Cajeme, José “Pepe” Celaya y Orlando Siri Salido a el voto útil a favor de Ernesto Gandara para gobernador de Sonora

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Pues como toda contienda en Sonora a la gubernatura en los últimos sexenios, el proceso de cierra y la diferencia entre el primer y segundo lugar es de menos 5 puntos, aunque ayer martes la encuesta de El Universal daba empate del 41% de preferencias para ambos contendientes, Ernesto Gandara Camou y Alfonso Durazo Montaño.

Sin embargo, a horas de que El Universal difundiera esta ultima encuesta, la experimentada y muy profesional casa encuestadora Massive Caller –ya es referente nacional en credibilidad—le ampliaba la ventaja al borrego Gandara: 42.5% contra el 40.0 de Durazo, todo ello –entre ese rotativo y Massive— tras de que el candidato de Morena y de Palacio Nacional siempre estuvo punteando.

No sabemos cuantos puntos pueda aportarle al candidato de la Alianza Va por Sonora el apoyo de su exaliado Partido del Trabajo, aunque en las ultimas encuestas de la Coalición Juntos Haremos Historia con el de Bavispe a la gubernatura era de entre 3 y 5 puntos, mismos que pudieran ser vitales para el triunfo de Ernesto y la derrota de Alfonso.

La arrogancia y desprecio del de Bavispe hacia lo pequeño, comprobado cuando dijo que no quería a los candidatos del Partido del Trabajo en los cierres de campañas puede costarle caro, inclusive costarle el triunfo, y es que el otro aliado, el PVEM, dentro de esa Coalición solo aporta entre uno y dos puntos, pero al candidato de Palacio Nacional eso poco le importa, muy inflado dice que ganara con mas de 10 puntos, una locura de esas que se avienta su jefe Amlo.

El rompimiento del PT con Durazo –ordenado, dicen, por Ana Gabriela Guevara, provoco que de ultima hora este partido hiciera su cierre ayer martes y a la misma de manera simultanea con el cierre de Alfonso y de Javier Lamarque ayer desde las 6 de la tarde y a unos metros de distancia en el centro de la ciudad, Morena junto al Mercajeme y el PT frente a Palacio Municipal.

MASIVO ACARREO DE MORENA

En mas de cierres “espectaculares” de campaña, muy poco les duro el gusto a los coordinadores de Alfonso Durazo y de la misma Celida López presumiendo la presencia de casi 30,000 personas la tarde-noche del domingo frente al Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora, pues horas después, y mas aun el lunes, le exhibieron el “viejo PRI” que traen encima: El acarreo humano como animales. Expertos dicen que fueron poco menos de 15,000

Tan solo de los Valles del Yaqui y Mayo trascendió que fueron poco mas de 100 (cien) camiones de pasajeros o autobuses que salieron a Hermosillo desde muy temprano a Hermosillo, y si conservadoramente cada camión trae 40 asientos, pues estaríamos hablando de al menos 4,000 personas, pero de Guaymas y Empalme también salieron camiones asi como de la Costa de Hermosillo y del Rio Sonora. En todos los cierres hay acarreo de gente desde lugares cercanos y lejanos.

LAS PLAZAS NO “VOTAN”

Cierto lo que dicen los viejos de la tribu y con muchos kilómetros de experiencia electoral, que si bien es cierto que resulta bueno hacer cierres de campaña a plazas o estadios llenos, lo más cierto es que las plazas no votan, sirve, claro, para presumir el músculo, achicar adversarios y sobre todo cerrar con apoyos financieros que, en el caso de Durazo, en una columna de El Financiero de la semana pasada se dijo que le “envían maletines desde el Zocalo”.

También como ha pasado atraer grupos que se quieren ir con el ganador, esto ya ha pasado en otras elecciones, en donde una buena concentración la consideran 100% real y no fabricada, y con esto bajan la guardia pensando que no hay que movilizar a la gente, error, que se ha pagado con dolorosas derrotas, pero bueno, en agradecimiento a sus militantes y simpatizantes, los candidatos les ofrecen en los cierres la presencia de grupos musicales y al final esto se convierte en un baile popular.