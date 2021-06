Pepe Celaya, del PT, se pronuncia en favor de Ernesto Gándara

Compartir ! tweet





El candidato a la alcaldía de Hermosillo por el Partido del Trabajo, José Celaya aseguró que el abanderado de Morena, Alfonso Durazo los ha “hecho a un lado”

A través de una rueda de prensa el candidato a la presidencia municipal por el Partido del Trabajo, José “Pepe” Celaya hizo público su descontento hacia el candidato Alfonso Durazo de Morena, por lo que se declaró en favor del abanderado de “Va por Sonora”, Ernesto Gándara Camou.

“Hemos observado y analizado la trayectoria de Ernesto Gándara y su actuación en la campaña, y hemos concluido que es exactamente lo contrario a Alfonso Durazo. Concluimos que Ernesto Gándara debe ser el próximo gobernador de Sonora, y vamos a desplegar todos nuestros esfuerzos para que así sea”, dijo.

Además, señaló que la alcaldesa de Hermosillo con licencia Célida López, quien busca la reelección como candidata de Morena, no representa los principios de la Cuarta Transformación que ha manifestado en reiteradas ocasiones el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: no mentir, no robar y no traicionar a los mexicanos.

“Él dice que no nos quiere, que no nos necesita, que somos un estorbo, y por supuesto que tenemos dignidad”, señalaron.

Ante esta situación, Celaya mencionó que las actitudes negativas por parte de los candidatos de Morena para gobernar Hermosillo y Sonora durante la campaña lo orillaron a respaldar el proyecto de Gándara Camou en la siguiente jornada electoral del 6 de junio.

“Quienes me conocen saben que mi motivación es un interés superior y no un interés de partido o de grupos. Me mueve el Hermosillo que le dejaremos a nuestros hijos y lo que es mejor para el futuro de todos”, puntualizó. Tomado de Sol de Hermosillo.