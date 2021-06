Exigen madres y trabajadoras al IMSS reapertura de guarderías en Navojoa y Hermosillo

Compartir ! tweet





Las manifestantes acusan que les redujeron el sueldo por el paro de actividades en las guarderías.

HERMOSILLO, Sonora.- Con una manifestación enfrente de las oficinas de la subdelegación del Instiruto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Navojoa, trabajadoras de guarderías acompañadas por líderes de distintos sindicatos pidieron la reapertura de guarderías.

Las maestras mencionaron que les redujeron la mitad del sueldo desde la pandemia por lo que piden se abra de nuevo sus lugares de trabajo.

Maestras y trabajadoras de guarderías subrogadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron frente a las oficinas de la institución médica, para exigir que permita la apertura de las mismas.

Esthela Valenzuela Mendez, dirigente del sindicato de guarderías, señaló que la situación para las empleadas se ha vuelto insostenible, debido a que muchos niños se han dado de baja por la pandemia y el IMSS paga a las estancias por niño inscrito y no por capacidad instalada.

“Estamos aquí por necesidad, no por necedad, no es justo, así como los padres necesitan el servicio las trabajadoras hacen sus turnos completos, van todos los días y podemos asegurar que si algo está seguro son las guarderías, porque cuentan con todas las medidas de seguridad, y aun así siguen cerradas”, expresó.

“No es justo que las trabajadoras sigamos ganando el mínimo, porque los niños no están yendo y el seguro social no habré el sistema para que puedan inscribirse más niños, la verdad requerimos urgente las aperturas de las guarderías”, agregó.

De igual forma, madres de familia en el lugar mencionaron haber tenido que dejar sus trabajos para poder cuidar a sus hijos, e incluso otras mencionaron perder más de la mitad de su sueldo en conseguir quien se los cuide. Tomado de El Imparcial.