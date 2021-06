López-Gatell reconoce que pueden darse casos de Covid-19 al abrirse las escuelas

Compartir ! tweet





El subsecretario de Salud recordó que la pandemia sigue activa en el mundo y por ello pueden darse casos con la reapertura no sólo de escuelas, sino de mercados y otras actividades.

CIUDAD DE MÉXICO.- Al abrirse las escuelas y retornar a las aulas puede haber casos de Covid-19, como sucedió en otros países, reconoció Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

Grupo Healy preguntó durante la conferencia matutina sobre el escenario que se prevé en torno a la pandemia con el regreso a clases.

“¿Puede haber casos en las escuelas cuando se abran?, definitivamente puede haber casos, pero para eso están previstos los mecanismos de respuesta, los mecanismos no son nuevos ni se han creado solamente para las escuelas”, dijo.

La epidemia, aclaró, sigue activa en el mundo y por ello pueden darse casos con la reapertura no sólo de escuelas, sino de mercados y otras actividades.

“En caso de que hubiera un caso de enfermedad Covid en una escuela se activa el mecanismo de notificación inmediata y se hacen las intervenciones, no solamente mitigación en el conjunto de la escuela, sino de contención”, dijo.

Los adultos, explicó, tendrían un riesgo bajo ante la enfermedad debido a la vacunación.

Y en cuanto a los niños y adolescentes, la evidencia en el mundo es que el riesgo de padecer una enfermedad grave en esos grupos de edad, es bajo, explicó.

“Comparada con las personas adultas, da espacio a oportunidad a la contención”, indicó. Tomado de El Imparcial.