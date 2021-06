Compartir ! tweet





Semana de cierres de campaña: En Benito Juárez la candidata de la Alianza Va por Sonora a la Alcaldía, Adriana García, va arriba con el 36% de las preferencias y el candidato de Morena, Florentino Jusacamea en el tercer sitio con el 19%

Anabel Acosta Islas cierra fuerte este miércoles a las 6 pm junto a Ernesto Gandara en la plaza Álvaro Obregón, con un borrego al alza y muy por encima de Alfonso Durazo, quien tendrá que pedirle la Senaduría prestada a Arturo Bours

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Semana de cierres oficiales de candidatos a los diversos partidos a y a diversos cargos de elección popular, no palpándose un ambiente o fiesta electoral de anteriores elecciones, en gran parte por el encierro a consecuencia de la Covid-19, situación que se agravo por la violencia contra candidatos de todos los partidos.

Sin embargo, el reporte que teníamos hasta ayer lunes, era de que en poblaciones rurales, como es el caso, acá en el sur de la entidad, como en Benito Juárez, Bacum, San Ignacio Río Muerto, Etchojoa, Álamos, Quiriego y Rosario, el animo no decayó como en las grandes ciudades.

Por ejemplo, acá cerca, en Benito Juárez, las campañas han sido animadas y coloridas –y sin violencia electoral–, y en ese sentido una interesante encuesta del 24 al 27 de mayo, ponía en primer lugar en preferencias electorales a la profesora Adriana García, candidata de la Alianza Va por Sonora, con el 35% de las preferencias.

En segundo lugar se ubicaba a la candidata del PVEM, Hermelinda Carrillo con el 23.7% y en tercer sitio al morenista Florentino Jusacamea con el 19%, destacando el fuerte apoyo del sector pesquero de la naciente Unión de Federaciones de Cooperativas Pesqueras en ese alto porcentaje a favor de la maestra Adriana.

Llamando mucho la atención que Morena se ha desplomado ahí en Benito Juárez pese a ser gobierno municipal, pues su candidato Florentino Jusaino esta en el tercer sitio, pero lo mismo la Alianza Va por Sonora aventaja en el resto de esos municipios y de manera especial en San Ignacio, lo que indica la fuerte votación que va a recibir Ernesto Gandara Camou.

Ni que decir aquí en Cajeme, con la candidata de la misma Alianza, Anabel Acosta Islas, aventaja con 4 puntos al candidato de Morena, Javier Lamarque Cano, mientras que en el tercer sitio se ubica al independiente Rodrigo Bours con el 19%, llamando la atención que Rodrigo apoya a Alfonso Durazo Montaño y es un “fans” de AMLO muy a pesar de que este es enemigo de la libre empresa, de la sociedad y del respeto al derecho y a la Constitución.

Esta en la competencia, no cabe duda, por lo que este 6 de junio todo puede pasar, que es el dia de gran encuesta ciudadana, y sin duda alguna, otra de sus grandes virtudes fue el de haber bajado como Diputado Local por el Distrito XV, recursos de obras por mas de veinte millones de pesos.

Le preguntaría uno al candidato de Morena, Javier Lamarque, cuantos recursos en obra bajo para Cajeme en el Congreso de la Unión en sus dos años y medio como Diputado Federal, obvio, se quedaría mudo, pues no bajo un solo pesos, pero, en cambio, le aprobó al Presidente AMLO los recortes de apoyo a municipios y estados.

También este martes y a la misma hora, las 6 pm, sera el cierre de campaña de Rodrigo Bours en el estadio Manuel Piri Sagasta, amenizando el grupo musical de la Brisa, como también este día el cierre simultaneo de Javier Lamarque y Alfonso Durazo a las 6 de la tarde en el centro de la ciudad, para, el miércoles, en la plaza Álvaro Obregón, cerrar con broche de oro Anabel Acosta y Ernesto Gandara.

AMLO NO RESCATARA A DURAZO SI PIERDE LA ELECCION

Se dice y se comenta en los cafés políticos de la Ciudad de México, en los de Hermosillo y de Ciudad Obregón, que el de Bavispe tendrá que pedirle al Senaduría prestada a Arturo Bours ante la derrota que se le avecina el 6 de junio, que porque el presidente López Obrador ya le dijo en la regañada personal que le dio la semana en Palacio Nacional, que si pierde no encontrara espacios en su gabinete, ni en embajadas o consulados.