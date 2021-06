‘Me voy a vacunar para proteger a los míos’

Compartir ! tweet





Mexicanos ‘cuarentones’ ven en la vacuna contra covid-19 una oportunidad de proteger a sus familias y seguir disfrutando de la vida; esta semana inicia la vacunación a este sector de la población

Este 1 de junio inicia en México la aplicación de la vacuna contra covid-19 para los adultos de 40 a 49 años, lo que resulta para este sector de la población una oportunidad de proteger a sus familias y seguir disfrutando de la vida.

En la Ciudad de México se aplicará la vacuna Oxford AstraZeneca a los llamados “cuarentones”, que de acuerdo con el padrón electoral suman casi 1 millón y medio tan solo en la capital, uno de ellos es Juan Dimas, empleado de autoservicio de 40 años, quien destacó que “por el momento es lo único que puedo hacer para tratar de proteger a los míos y gente cercana”.

A pesar de que considera la vacunación contra covid-19 como un “remedio un poco apresurado ante la pandemia y mal manejado”, no pierde la esperanza de que pronto termine la crisis sanitaria.

Pues como sociedad nos falta mucha higiene y empatía por los demás, sin embargo, nunca imaginé una pandemia de tal magnitud ni tan perjudicial a nivel mundial”, afirmó Juan Dimas.

“Me voy a vacunar porque me gusta vivir la vida y deseo seguir viviéndola”

Para el ingeniero Miguel Cabrera, de 40 años, es sorprendente el avance científico, porque a más de un año de la pandemia ya existen vacunas de emergencia contra covid-19 que reducen los riesgos de la enfermedad, la cual ha matado a más de 3 millones de personas en todo el mundo.

El ingeniero señaló que sí se pondrá la vacuna, ya que a él le “gusta vivir la vida y deseo seguir viviéndola”.

Sin embargo, aseguró, que hay mucha desinformación y “fake news” acerca del tema en redes sociales, como que al vacunarte se modifica el ADN, lectores de mentes y cosas magnéticas, sin embargo, opinó que en México, aunque de manera desorganizada, se ha avanzado “a paso lento pero seguro”.

Y es que al cierre de mayo, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud federal, ya son más de 30 millones de mexicanos que se han vacunado contra el covid-19.

Veía más cercana la falta de agua, pero nunca me imagine una enfermedad que pareciera sacada de una película americana de fin del mundo”, comentó el ingeniero sobre la pandemia.

Amas de casa también se vacunarán

Para las amas de casa Elba Martínez Hernández, de 44 años, y Verónica Esteban Gálvez, de 48 años, la vacuna contra covid-19 es necesaria para proteger su salud y las de sus familias, por lo que ya desean aplicársela.

Elba celebró la oportunidad de poderse vacunar, “si me la voy a poner por mi salud y la de mi familia”.

Mientras que Verónica sabe que aunque son vacunas de emergencia, “son necesarias para protegerme, así como a mi esposo y también a mi hija”.

“Quiero evitar una enfermedad grave por covid”

Carolina Herrera Vázquez, empleada en el Estado de México de 45 años, piensa que la vacuna contra covid-19 es necesaria para controlar la pandemia.

Sí me voy a vacunar para evitar una enfermedad grave por coronavirus y por supuesto que no tengo miedo, prefiero vacunarme a estar sufriendo en un hospital”, afirmó.

Carolina señaló que en su trabajo no le han exigido vacunarse contra covid-19, por lo que está de acuerdo en que la estrategia de vacunación haya sido por sectores prioritarios, aunque el avance sea medio lento.

“Me voy a vacunar para ser responsable con los demás”

A Carlos Manuel Velázquez, empleado de 41 años, tampoco le exigieron vacunarse en su trabajo, pero lo va hacer porque cree que “es importante para combatir la pandemia”.

Si me voy a vacunar porque quiero cuidarme, es una forma de ser responsable con los demás y disminuir los contagios”, comentó.

Asimismo, dijo que llegado el momento también se las pondrá a sus hijos, en cuanto exista una vacuna confiable para menores de edad.