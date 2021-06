Cajeme va a cambiar: Anabel Acosta

Compartir ! tweet





Preparada para atender los rezagos de Cajeme se encuentra Anabel Acosta Islas, Candidata a la Presidencia Municipal por la Alianza Va X Sonora.

A cuatro días del cierre de su campaña la Aspirante dijo ante los comerciantes del Tianguis de la México que atenderá al Municipio en todos sus rubros.

Y priorizará en seguridad, imagen de la Ciudad y reactivación económica.

“Querer es poder”, le dijo Thelma, quien vende nopales en el lugar.

“Y trabajando todos los días como ustedes”, enfatizó Anabel Acosta Islas.

La Aspirante a la Alcaldía de Cajeme pidió a los comerciantes y clientes de este sector que voten el próximo domingo por toda la Fórmula de la Alianza Va X Sonora.

“Saliendo de aquí vamos a votar porque urge un cambio”, le comentó Lupita Cortés, vendedora de tenis.

“La compensación me la va a dar usted cuando gane, porque no nos va olvidar”, le expresó Adriana, quien vendía verdura.

“Vas a tener un paquete muy pesado aquí, pero no vas estar sola”, mencionó el comerciante Javier.

Primero Dios no les voy a quedar mal, Cajeme va a cambiar, y vamos a trabajar desde el primer día, respondió Anabel Acosta.