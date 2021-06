‘Vamos a poner Badiraguato en el mapa de dignidad’: Rubén Rocha Moya

Compartir ! tweet





El candidato a la gubernatura de Sinaloa reiteró su compromiso de iniciar un programa de construcción de carreteras y de buscar soluciones al desabasto de agua potable

Desde la tierra que lo vio nacer, en la cabecera de este municipio de la zona serrana del estado, se realizó el cierre de campaña del candidato de los partidos MORENA y PAS a la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, donde aseguró que van a honrar a Badiraguato poniéndolo en el mapa de la dignidad, “esa va a ser nuestra función y vamos a elevar las condiciones de vida de los badiraguantenses”.

Acompañado de sus hijos y sus nietos Regina, Mila, Bárbara y Rubén, el candidato a la gubernatura de Sinaloa reiteró su compromiso de iniciar un programa de construcción de carreteras y de buscar soluciones al desabasto de agua potable en la cabecera municipal y comunidades de esta zona.

“Entrando al Gobierno vamos a empezar la carretera de la Ciénega de los Lara a Otatillos, porque queremos andar por los caminos de Badiraguato sin que haya tanto polvaderón. Además, quiero decirles a los del Potrero de los Medina, allí como en gran parte de Badiraguato el gran problema es el agua, pero nos hemos comprometido a concluir su presa para que ya no tengan problemas con el agua”.

Asimismo, destacó que para fortalecer el turismo principalmente en Surutato, se tienen que habilitar vías de acceso fáciles para los visitantes, ante ello se comprometió a construir la carretera San Benito-El Aguaje, ya que los fines de semana esta zona es muy visitada por la gente de Los Mochis, además anunció que se iniciará una planeación para construir el malecón de Badiraguato.

“Vamos a hacer que Badiraguato se convierta en un destino turístico, vamos a proyectar hacer el malecón de Badiraguato, lo vamos a hacer no en un año, pero lo vamos a hacer, esta cabecera municipal la vamos a embellecer”.

Además, destacó que otro de los puntos es atender como prioridad en su Gobierno será atender al sistema de salud de las comunidades más apartadas, tanto el que se cree como la ya existente, con suficiente equipamiento, personal médico y medicamentos.

Por otra parte, Rocha Moya afirmó que el próximo gobernador de Sinaloa será el candidato que representa a los partidos de MORENA y el PAS, “no hay posibilidades de que nos alcancen, ya se quedaron muy atrás en la carrera, no dieron la medida”, dijo en referencia a sus contrincantes.

“Cuando estuvieron en el poder lo único que hicieron fue resolver sus cosas y las de sus familias, además de que después de ejercer el Gobierno se quedaron fondeados y siguen con la idea seguir porque no se llenaron, pero ya no es posible, que se les quite de la cabeza no va a volver, el PRI a Badiraguato y a Sinaloa no lo vuelve a gobernar, definitivamente el pueblo ha resuelto”, enfatizó ante simpatizantes y militantes, quienes aseguraron que asistieron por voluntad propia a fin de ser parte de la transformación de Sinaloa.