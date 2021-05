“YO SÍ TRABAJÉ POR CAJEME, Y A LAS PRUEBAS ME REMITO”: ARMANDO ALCALÁ

Compartir ! tweet





En tiempos electorales, las promesas de los políticos suelen confundir a los ciudadanos, por ello es importante que los hechos destaquen más que las palabras, señaló Armando Alcalá Alcaraz.

El candidato a la Diputación Local por el Distrito 16 de la Alianza PRI-PAN-PRD, destacó que quienes hoy buscan el voto, son los mismos que prometieron 500 millones de pesos en obra que nunca llegaron para Cajeme.

“Que no te jueguen el dedo en la boca, no pelearon por estos temas, yo sí trabajé por Cajeme, y a las pruebas me remito”, agregó.

Ante esto, el candidato invitó a los ciudadanos a analizar su voto este próximo 6 de junio y decidir por quienes han trabajado a base de hechos y no de palabras, pues de eso dependerá el futuro del municipio.