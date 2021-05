Compartir ! tweet





POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Decidido y fuerte el respaldo de las principales federaciones de cooperativas pesqueras del sur de Sonora para el candidato de la Alianza Va por México, Ernesto Gandara Camou, ayer viernes aquí en Cd. Obregón en el marco de la creación de la nueva Unión de Federaciones de Sociedades Cooperativas Pesqueras en las oficinas de nuestro Jefe y Amigo Catarino Villegas Alvarado.

Pero además, cada uno de sus integrantes fueron entrevistados en vivo por las diversas plataformas de redes sociales de El Regional de Sonora con TV Noticias Informa a la cabeza, destacando las intervenciones del Coordinador General de Pesca de la campaña de Ernesto Gandara, el experimentado Juan Pablo Miranda, y de Catarino.

Destacando la presencia y el mensaje del Presidente de la Unión de Federaciones Pesqueras de Huatabampo, Chepino Morales; también la presencia y el uso de la voz, de Juan Carlos Ruiz, de la Federación de Cooperativas Pesqueras de la Bahía del Tobari; y de Maximiliano Otero, de la Federación de Cooperativas “Puerto Viejo”.

Ahí, y en la transmisión en vivo, se sello el compromiso del apoyo moral y político del borrego Gandara, quien sin duda alguna será “el gobernador de los pescadores”, como dijo casi al final de la transmisión un joven pescador, todo ello también en el marco de los eventos del cierre de campaña del borrego acá en el sur del estado, como Villa Juárez, Etchojoa, Huatabampo y Navojoa.

Y no hay la menor duda, dijo por su parte Villegas Alvarado, del triunfo de Ernesto Gandara el 6 de junio, compromiso de apoyo del que por cierto estuvo ayer muy atento el equipo de campaña del candidato de la Alianza Va por México (PRI-PAN-PRD), vislumbrándose también triunfos en las alcaldías de Benito Juárez, Etchojoa, Huatabampo, San Ignacio Río Muerto y Cajeme.

Precisamente ayer viernes en la mas reciente encuesta divulgada ayer, Anabel Acosta Islas aventaja con apenas 4 puntos a Javier Lamarque, empate técnico, por lo que de ahí al 6 de junio lo mas probables es que la ex senadora sostenga ese margen, sino es que lo incremente, demostrando ser la mejor opción tal y como quedo de manifiesto en el ultimo debate del viernes antepasado.

De acuerdo a la muestra o encuesta de la empresa consultora Sydra Consulting Group, Anabel Acosta Islas cuenta con el 31% de las preferencias electorales contra el 27% del candidato de Morena, Javier Lamarque Cano; a su vez, el candidato independiente Rodrigo Bours Castelo cuenta con el 19%; Gustavo Almada, de Movimiento Ciudadano, cuenta con apenas el 6%.

Orlando Siri Salido, candidato del Partido del Trabajo cuenta, según Sydra Consulting Group, con el 3% de las preferencias; Fidel Covarrubias del PVEM y Efrén Sánchez, de Fuerza por México, con el 2% cada uno; y al final la candidata del PES, Ana Lilia Hernández; llamando la atención que el ex regidor y candidato de otro partido emergente, Rosendo Arrayales, esta en cero.

ENTRETELONES: ANABEL ARRIBA

Por cierto, y casualmente, el experimentado columnista Samuel Valenzuela, en su columna Entretelones del portal El Portal de la Gente, decía esto, ayer: “Y excelente platique con el exalcalde de Cajeme, exdiputado local y exdiputado federal, Faustino Félix Chávez, quien sin muchos garegoleos diseccionó lo que ocurre por rumbos de ese municipio ya en la recta final de las campañas en esa plaza siempre complicada para todos los partidos.

“Coincidimos en que la disputa por la alcaldía está entre Rodrigo Bours Castelo y Anabel Acosta Islas, aprovechando “El Pipigo” el desplome de Javier Lamarque con un discurso que simpatiza con López Obrador para atraer a morenistas inconformes por la postulación del wevonazo de referencia.

“Y lo que son las cosas, dicha tendencia impacta muy poco en las tendencias que señalan como eventual triunfadora en la elección por el distrito 06 electoral a la candidata de Morena Gabriela Martínez, a pesar de ser incondicional de Lamarque y marioneta de la 4T y esa circunstancia mantiene en la pelea a Omar Guillén que sigue apostando al voto inteligente y útil, toda vez que el postulado por el MC a dicha posición, Eduardo Flores está fuera de toda posibilidad de triunfo, así como tampoco la tiene Gustavo Almada.

“Reflexivo el pintito hijo de tigre al destacar la necesidad de salir a votar porque por lo regular el abstencionismo facilita las cosas al partido en el poder y además de hacer valer el voto, no desperdiciarlo por opciones fuera de la competencia real, que en el ámbito de la elección federal, se evitaría la nefasta representación en San Lázaro de Lamarque y “los cajemenses estamos en condiciones de impedirlo”, comenta categórico nuestro amigo periodista en receso.

“No hacer valer nuestro voto para esta causa común, es condenar a Cajeme y al Valle del Yaqui, a los sectores productivos de la región, a nuestras familias a seguir siendo golpeado por las pésimas decisiones gubernamentales y la carencia de una voz que nos represente, como lo fue en los últimos tres años con Javier Lamarque”, apuntó.