Elecciones en Oaxaca en riesgo por falta de recursos financieros

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, exhortó al Gobierno de Oaxaca suministrar al IEEPCO los recursos financieros convenidos

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, exhortó al Gobierno de Oaxaca suministrar al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) el recurso financiero convenido para continuar la operación del proceso electoral en tiempo y forma.

De lo contrario, advirtió, “la falta de recursos financieros pone en riesgo el proceso (electoral) en Oaxaca e incluso arriesga la gobernabilidad”.

En conferencia de prensa virtual con medios locales, el titular del INE expresó su preocupación ya que a nueve días de los comicios, el gobierno del estado no ha suministrado los recursos financieros al órgano electoral estatal, estimado en 60 millones de pesos, que en el caso de Oaxaca es para la elección de diputados al Congreso del estado y concejales de 153 ayuntamientos de régimen partidista.

Al respecto, el consejero presidente del IEEPCO, Gustavo Meixueiro Nájera, precisó que está en riesgo el pago del salario quincena de capacitadores y asistentes electorales encargados de la operación de áreas vitales como el sistema de cómputo, entre otras.

Sí, han venido otorgando, 300 millones de pesos; pero no lo requerido en un principio. Se nos entrega poco a poco. Sin embargo, no se tiene el recurso para terminar este mes de mayo. Yo confío en que contaremos con los recursos necesarios”, dijo.

Refirió que el gobierno estatal se dijo dispuesto a coadyuvar con un “plan de financiamiento” luego de la omisión del Congreso de Oaxaca, liderado por el partido Morena, que entregó “cero pesos” al IEEPCO.

Por otro lado, Córdova Vianello resaltó la alta participación y entusiasmo de ciudadanas y ciudadanos al aceptar involucrarse como funcionarios electorales, pues a la fecha se tiene el 99.90 por ciento de los nombramientos de presidentes, secretarios y escrutadores.