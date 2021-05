Regreso a las aulas fue precipitado; padres aprueban suspensión de clases en Campeche

Compartir ! tweet





Padres de familia consideraron como acertada la decisión del gobierno de Campeche de suspender las clases presenciales ante el cambio en el color del semáforo epidemiológico, actualmente en amarillo y la presencia de nuevos botes de Covid-19.

La Asociación Padres Responsables Carmelitas A.C., afirmó que respaldan esta determinación y opinaron que la seguridad de los menores se encuentra en riesgo ante la posibilidad de un regreso a clases de manera presencial.

“Nosotros siempre consideramos como precipitada la determinación de iniciar las clases de manera presencial en algunas escuelas y al final, el tiempo nos dio la razón, al tenerse que suspender en dos planteles por casos de Covid-19”, opinaron los padres de familia.

Recordaron que, hasta el momento, solo una mínima parte de la población de la entidad ha recibido la dosis de la vacuna contra el Covid-19, por lo que no es posible hablar que se tenga una inmunidad de rebaño.

Los padres de familia consideraron, además, que, aunque los menores de edad no presentan un sector de la población de alto riesgo, si pueden contagiarse y ser transmisores para sectores de la población con mayor riesgo.

“Estamos a casi dos meses y medio de concluir el ciclo escolar 2020-2021, por lo que lo más conveniente es permanecer en los hogares, resguardados, para que en el mes de agosto, con base en los avances en la estrategia de vacunación, se determine si es conveniente o no, regresar a las aulas”, conlcuyeron. Tomado de Excelsior.