En Huatabampo ABUCHEAN Y LE GRITAN A PROSPERO IBARRA, la gente está harta de Prospero Ibarra no lo quieren

Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

¡En Huatabampo ABUCHEAN Y LE GRITAN A PROSPERO IBARRA, la gente está harta de Prospero Ibarra no lo quieren, “YA FUISTE DIPUTADO FEDERAL Y NO HICISTE NADA POR LOS 7 MUNICIPIOS DEL SUR DE SONORA, YA CHOLE CON LOS MISMOS DE SIEMPRE”, Prospero ya fue alcalde, dos veces diputado local y ahora quiere volver a ser diputado federal SIN NINGUN MERECIMIENTO, la gente está muy desmotivada con él, sabemos que le dieron la candidatura porque aporto lana a la campaña del “Borrego” pero aquí ya no lo queremos, mejor votaremos por la Shirley Vázquez afirman habitantes del Sur de Sonora!