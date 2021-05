Yucatán en alerta por marcha atrás en semáforos epidemiológicos de Campeche y Q. Roo

Compartir ! tweet





El gobierno de Yucatán llamó a la ciudadanía a reforzar las medidas de prevención para evitar contagios, como el uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y mantener sana distancia

Yucatán se encuentra en alerta ante el paso atrás que dieron los semáforos epidemiológicos de Campeche y Quintana Roo, esta semana, los cuales pasaron a amarillo y naranja, respectivamente a pesar de que ya habían mostrado avances.

Ante este panorama, el gobierno del estado llamó a la ciudadanía no debe bajar la guardia y reforzar las medidas de prevención para evitar contagios, como el uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial y mantener sana distancia.

“Nos prende los focos de alerta, porque son nuestros vecinos… sabemos de la interacción que tenemos con estos dos estados… habrá que esperar: esta semana seguirá igual y, en la siguiente semana, que ya tengamos los datos del semáforo, podríamos estar viendo si vale la pena tener otro tipo de aperturas o nos aguantamos un poquito más”, señaló el gobernador del estado, Mauricio Vila.

El mandatario local explicó que será el próximo jueves 3 de junio cuando sea posible saber si se podrán anunciar más medidas respecto a las actividades económicas.

“Hoy les puedo decir que los indicadores de salud se mantienen estables, dentro de lo esperado, con la reapertura que hemos estado teniendo, así que, bueno, no veríamos problemas, en este momento, de empezar con otra serie de aperturas”.

Puntualizo además que Campeche y Quintana Roo representa un riesgo para Yucatán, y aseguró que, colocar filtros sanitarios no es una opción viable, por lo que la mejor medida es que la población continúe con las medidas sanitarias. Tomado de Excelsior.