Frente Anti Amlo en Sonora y en todo México esta prendiendo mas de lo esperado ante una ciudadanía que esta harta de que el Presidente tenga abandonada su responsabilidad e ignore y desaire los muchos problemas, como el económico, la grave sequía y la inseguridad, por estar inmerso en lo electoral

La encuesta de Massive Caller de la semana pasada en los 300 distritos electorales daba a la Alianza Va por México 258 escaños contra 242 de Morena y sus aliados; la Alianza ganaría 9 de las 15 gubernaturas en disputa; y rumbo al 2024 el desplome de Amlo continuaría

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Además de lo electoral, la triple alianza del PAN, PRD y PRI dieron un paso más al firmar una coalición legislativa para hacer frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien cada día acumula más poder en el país y de seguir así y lograr el control de la Cámara de Diputados estaríamos frente a un gobierno tipo Luis Echeverría, de control total y además con una orientación populista.

La alianza la firmaron Marko Cortés del PAN, Alito Moreno, del PRI, y Jesús Zambrano del PRD y entre las propuestas para este nuevo frente opositor, dicen que van a vigilarle las manos a los que manejan los programas sociales, los cuales no se van a eliminar y por extensión, las manos del presidente López Obrador; y aunque no se unió a esa alianza el MC, Dante Delgado comparte sus propósitos.

La ultima encuesta de la encuestadora y creíble –de la semana pasada–Massive Cleanner, daba a la triple alianza una ligera mayoría en la próxima Legislatura: 258 diputados contra 242 La ultima encuesta de la encuestadora y creíble –de la semana pasada–Massive Caller, daba a la triple alianza una ligera mayoría en la próxima Legislatura: 258 diputados contra 242, aunque Hilario Olea decía ayer en su columna del Entre todos, que “si las tendencias de votación siguen como hasta ahora, es muy probable que Morena alcance a tener una mayoría simple en la Cámara de Diputados.

“Por lo que tendrá que recurrir a armarse con sus aliados buscando una mayoría calificada para poder aprobar lo que mande la Presidencia, ya que recuerden, a esas reformas y decretos no se les debe quitar ni una coma, aunque por ello luego sean blanco fácil de las impugnaciones y amparos”.

“Por lo pronto, este bloque opositor en la Cámara Baja puede marcar la diferencia y no dar manga ancha, claro si es que logran suficientes votos y con ello suficientes curules, todavía a esto le cuelga, pero más vale irse poniendo el huarache”. López Obrador siente pasos en la azotea ahí en Palacio Nacional y en el Congreso de la Unión

FUERA MANOS.- Entre tanto, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, hizo un llamado a nombre de la organización empresarial para que los gobiernos federal, estatales y municipales, a que saquen las manos del proceso electoral, para que permitan que de esta manera la democracia en nuestro país avance. Se tiene que parar al Presidente y fincarle cargos y demás delitos graves que sigue cometiendo en lo electoral.

Pero es obvio que este llamado llevaba dedicatoria para el actual inquilino de palacio nacional, ya que piden que los gobiernos de todos los niveles se abstengan de opinar sobre sus logros o hablar de los candidatos de elección popular, y, bueno, el único que se brinca las trancas es ya saben quien. Un absoluto desprecio y burla de la ley quien hace ahora lo que antes tanto criticaba en el pasado.

Todos los días en sus mañaneras le pega repasadas a la oposición. Pondera como lo máximo sus obras y programas, se va de gira y ahora ¿después de la llamada qué? Vamos suponiendo que no se le pega la gana hacerles caso. ¿Qué? Nada, así es el sistema mexicano, en donde solo pasa lo que el jefe quiere que pase. Bueno, tal vez después del 2024 si Morena no gana, López podría ser llevado a juicio por tantos delitos que ha venido cometiendo.

TRES CEREZAS.- De seguir las tendencias electorales, el partido de Dante Delgado, Movimiento Ciudadano, dará tremenda sorpresa porque puede alcanzar a gobernar ahora a Nuevo León, con el joven escándalo Samuel García, y con otro chavo, Eliseo Fernández en Campeche, en donde todo hace indicar que pudiera rebasar en la final a impresentable y corrupta de Layda Sansores.

A esto se sumaría que ya gobiernan en Jalisco, lo que los pone con tres entidades fuertes y además con mucha influencia en el concierto nacional y a esto sumen que pueden lograr diputaciones locales, federales y varios ayuntamientos, lo sube a nuevo nivel en el poder político, sin embargo, hay versiones de que Movimiento Ciudadano opera bajo cuerda para Morena. Ah, el lunes, Dante estuvo en entrevista en vivo con Carlos Alazraki en su canal de You Toube

MORENA A LA COLA.- Hasta este lunes, según reporte del INE, el que menos representantes de casilla había registrado a nivel nacional era el partido Morena con menos del 20%, en tanto que el PRI casi llegaba al 90% de registrados, recuerden lo que dicen los expertos en operación electoral, que la gran batalla se da precisamente el día de la elección en las casillas.

Si no se saben defender, si no se cuidan de los cachirulos y mapacherías, por ahí se cuela el diablo., además, esto aumenta la sospecha de que si no tienen gente en casillas es porque pudieran recurrir al reventón norteño, pero bueno, quedaba todo el día de ayer y posiblemente se de una extensión. Plan con maña? Tal vez. Se sienten perdidos para el 6 de junio? Tal vez.

Así las cosas, esto corrobora que Morena aun no se consolida como un partido organizado y con estructura como el PRI y el PAN, esta como el mismo Amlo, que no es Presidente, sino un agitador social como dijera el lunes su paisano Roberto Madrazo. Y hasta ya vez el llamado que hizo también este lunes Porfirio Muñoz Ledo, de no votar por Morena, llamado que a diario en sus programas de You Toube hace, Ángel Verdugo y Carlos Alazraki.