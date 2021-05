Culpa López Obrador a ‘veda electoral’ por frenar ayuda ante sequías

Compartir ! tweet





El presidente lamenta que no se puedan atender emergencias durante época de elecciones; más de 70% del país sufre de algún grado de sequía, informa Conagua

CIUDAD DE MÉXICO. El presidente Andrés Manuel López Obrador culpó a la contienda electoral que vive el país de no poder hacer nada “ni en emergencias” como la sequía que sufre la gran parte del territorio nacional.

“Vamos a ayudar, pero estamos esperando que pase la veda electoral, porque no podemos ahora llevar a cabo ninguna acción aun cuando se trate de emergencias”, respondió el mandatario al cuestionar acerca del plan de acción de su gobierno para apoyar a los mexicanos que padecen esta grave circunstancia.

Dijo que su administración está imposibilitada para hacer algo en estos tiempos, ya que no quiere que piensen que se actúa con propósitos electorales.

“Queremos ser cuidadosos, no dar pie a que se utilice el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo y de todos, con propósitos electorales, que no se use el presupuesto para ayudar a ningún partido, a ningún candidato y que no se dé ningún pretexto, ninguna excusa. Que no se utilice, por ejemplo, la sequía, una inundación, para ir a entregar despensas. Y aprovecho para recordar de que no se debe estar entregando migajas para obtener votos, que eso es antidemocrático y demás es un delito”, expresó a los medios de comunicación.

Fue así que del problema de la sequía saltó a la lucha política al recordarle a los ciudadanos que deben denunciar las prebendas con fines electorales.

“A toda la gente que ayude, que denuncie si hay camiones con despensa, tráileres con despensa, que denuncie si se está utilizando presupuesto público para favorecer a partidos, que todos cuidemos para que haya democracia en México, auténtica democracia. Entonces, podemos ayudar y participar, que eso es lo otro, salir a votar.

Hablaba yo de que tenemos un arma muy poderosa los ciudadanos, que es la credencial de elector. Hay que ejercer nuestro derecho, hay que votar de manera libre, no dejarnos manipular”, indicó sin proporcionar datos respecto de cómo se combatirá la sequía en el país, la cual según la propia Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) rebasa ya al menos el 70 por ciento del territorio nacional.