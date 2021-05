Compartir ! tweet





Culpan al Memo Silva de ese vacio, que es que el mismo “opera” desde Hermosillo y que para evitar le hagan sombra designo como “coordinador” en Cajeme al lider de los vendedores ambulantes –el negro Montaño–; Ricardo Bours ya esta operando en la campaña del borrego Gandara; aguas, Memo!

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Desde el inicio de la campaña –todo secuestrado por el Memo Silva, como coordinador general–, se dijo que este tipo manejaria desde Hermosillo la campaña de Ernesto, que esque porque no queria que nadie le hiciera sombra; se supo que habia la propuesta de Bulmaro Pacheco, pero Silva se opuso, prefiriendo a un servil como el lider de los vendedores ambulantes Manuel Montaño Gutierrez.

Pero Manuelito no tuvo culpa alguna en esto, valiendole gorro o sorbete al Memo –como vulgarmente se dice– que el “negro” Montaño no tuviera el menor perfil para, como coordinador, invitar y convocar a sectores empresariales, codearse, pues, con la gente de alcurnia, y asi se fue practicamente la campaña del candidato de la Alianza Va Por Mexico con el dirigente de los vendedores ambulantes.

Secuestrado por el Memo, Gandara Camou no pudo siquiera escoger a personajes como el Lic. Raul Ayala Gonzalez, Bulmaro Pacheco Moreno, Adrian Manjarrez Diaz, Jesus Felix Holguin, el CP Antonio Francisco Gandara Aztiazaran, Ing. Manuel Murue Sabag y otros reconocidos personajes como coordinador general de la campaña en Cajeme, por eso ademas la falta de recursos en la campaña.

El mismo Manuelito Montaño en varias ocasiones nos ha dicho que desde Hermosillo lo han traido a pan y agua, a pie, sin vehiculos, sin gente, sin nada, en tanto que las oficinas de “campaña” del borrego, por la calle Zaragoza entre Colima y Coahuila, son facilitadas por Armando Alcala Alcaraz, quien van sin vara por la diputacion de Distrito 16 el 6 de junio.

Ahora bien, si a pesar de todo lo anterior a Ernesto le ha ido mas bien que mal en los eventos de campaña es debido a que aun contaba con el capital politico de las dos ultimas ocasiones en que fue precandidato, y asi llego a su tercer precandidatura y a la presente candidatura, asi que el Memo Silva ni Paulino Cuamea –y menos el negro Montaño– tienen de que ufanarse, el borrego llego por su talante, porque la gente de Cajeme lo quiere y aprecia.

Por el contrario, ha sido mas la carga negativa que positiva del Memo Silva por lo menos aqui en Cajeme, pero se esta topando con pared con el arribo de Ricardo Bours Castelo a la campaña, sin descartar que sea bajado de la luna en que anda, pues –de ganar Gandara– ya se hace no solo Secretario de Gobierno sino como el que en el sur de Sonora las mandara de todas, todas.

Pero eso se le ha terminado, pues Ricardo ya esta tomando el control de la campaña, ya esta metiendo a su gente aunque respetando a ese par de traidores –el Memo y Paulino–, eso si, urge, tanto a Ernesto como a Ricardo, designar a un real y serio Coordinador de Campaña en Cajeme aun cuando el 6 de junio ya esta a tiro de piedra y meterle “lana”, estos ultimos dias seran dificiles y decisivos para enfrentar a Durazo y a su fuerte equipo.

ANABEL VA MUY BIEN

Por lo que se refiere a la campaña a la alcaldia d Cajeme, no hay duda que Anabel Acosta Islas va muy bien y en franco crecimiento, como lo hizo en el debate del pasado viernes en el que fue la ganadora por encima de los demas candidatos a la alcaldía, viene cerrando muy fuerte la candidata de la Alianza Va por Sonora en Cajeme, con actos masivos en la zona rural.

El sabado a las 8:30 am, antes de partir hacia Hornos, un importante grupo de vecinos de Cocorit –como 120 personas– le ofrecio un desayuno en casa de la maestra Nidya Razcon, quien leal e inteligentemente siguio a Ricardo Bours Castelo hacia el candidato de la Alianza Va por Sonora a la gubernatura, Ernesto Gandara Camou, como cientos, sino es que miles de cajemenses mas.

Grato sabor de boca dejo ese evento masivo organizado por el dos vecez comisario de Cocorit, el MVZ Eduardo “chito” Zamora Valenzuela, a quien el equipo del borrego Gandara no a sabido aprovechar, como tampoco a otros lideres comunitarios tanto del area rural como urbana, destacando la presencia en ese desayuno, del lider social cocoreño David Zamudio Valenzuela.

Atinada, ahi, la presencia, del candidato a diputado local del Distrito 16, Armando Alcala Alcaraz y del candidato al Distrito 06 Federal, Omar Guillen, asi como la presencia del presidente del comite municipal del PAN, Carlos “Kala” Castro, ademas de amigo personal del Chito Zamora; y a eso de las 9:30, Anabel Acosta y su equipo de campaña se dirigieron a Hornos y al Km-9 y luego a los Altos de Jecopaco, precisamente lugar de nacimiento de su padre Raul Acosta Tapia.