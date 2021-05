En Sonora trabajamos por un regreso a clases seguro, escalonado y gradual: Gobernadora Pavlovich

Compartir ! tweet





• Nuestra prioridad es mantener la salud e integridad de nuestras niñas, niños y adolescentes

Hermosillo, Sonora; mayo 23 de 2021. En Sonora estamos trabajando en forma coordinada con autoridades educativas y de salud, estatales y federales, para que nuestras niñas, niños y adolescentes asistan a un regreso a clases seguro, escalonado y gradual, para mantener su salud e integridad, aseguró la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.

La gobernadora Pavlovich destacó que Sonora fue ejemplo de cobertura, orden y fluidez en el operativo de vacunación de personal docente y administrativo de escuelas particulares y públicas, por lo que reconoció el esfuerzo del sector educativo y del sector salud, porque en todo momento demuestran que en la entidad se trabaja para preservar la salud y la vida no solo de las y los trabajadores, sino de toda la población escolar, alumnas, alumnos y sus familias.

“Con la vacunación de nuestras maestras y maestros y el personal que labora en las escuelas, podemos asegurar que estamos trabajando para regresar a las actividades escolares de manera segura, escalonada y gradual, con la prioridad de mantener la salud e integridad de nuestras niñas, niños y estudiantes de educación básica”, reiteró.

Recordó que, para lograr un regreso a clases seguro, se debe continuar trabajando coordinadamente los tres niveles de gobierno, en los protocolos sanitarios que se habrán de seguir en las escuelas, pero, sobre todo, se necesita el apoyo de las y los sonorenses quienes no deben de bajar la guardia y seguir las medidas de prevención contra COVID-19, lavado de manos, uso de cubrebocas y sana distancia.

La gobernadora Claudia Pavlovich indicó que presentó a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, el plan piloto estatal para que a partir del 7 de junio se puedan tener actividades escolares presenciales hasta en 50 escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos.

En este plan piloto será voluntaria la asistencia de los alumnos y serán los padres de familia quienes decidan si mandan a sus hijos a los centros escolares.

Por otra parte, la mandataria estatal recordó que en Sonora se trabaja arduamente en procesos de vacunación contra COVID-19 como lo ha marcado el gobierno federal; sin embargo, reiteró el llamado a no bajar la guardia, a mantener los cuidados sanitarios para evitar mayores contagios e ir regresando a nuestras actividades normales en forma paulatina.

Detalló que, al momento, en la mayoría de los municipios, los adultos mayores de 60 años ya recibieron su dosis completa de vacuna contra COVID-19 y continúa la aplicación del biológico para concluir con las personas de este rango de edad, se inició la vacunación a personas de 50 a 59 años y se espera cumplir en tiempo y en forma con todo el proceso de vacunación que se lleva de acuerdo al Plan Nacional.