ESTA HISTORIA VA CAMBIAR, CAJEME NOS NECESITA A TODOS: ANABEL ACOSTA

Convincente y enérgica en sus propuestas se mostró la candidata de la Alianza Va X Sonora, Anabel Acosta Islas, en el Debate Cajeme 2021.

Destacó que el Municipio no funciona, tampoco el Gobierno, los servicios públicos, el pavimento, el alumbrado y los parques.

Lo único que sí funciona son los cajemenses, y por ello Cajeme va a cambiar, agregó.

La Candidata a la Alcaldía de Cajeme enfatizó que en menos de un año los cajemenses confiarán en ella porque conocerán su Gobierno, mismo que será el más transparente que haya tenido Sonora.

Recia en sus argumentos, Anabel Acosta aseguró que el Municipio va a cambiar en su infraestructura vial, no permitirá la corrupción y contará con un Gobierno eficiente.

Además realizará una revisión inmediata de los contratos del Ayuntamiento y saneará las finanzas del Organismo Operador de Agua.

Resaltó que hoy los candidatos quieren volver a representar a Cajeme cuando en estos últimos tres años que estuvieron en la Cámara de Diputados no se acordaron de volver a visitar a la ciudadanía.

“Cajeme no se equivocó, ellos son lo mismo, pero a Cajeme nos gusta que nos hablen con la verdad”, señaló.

Expresó fuertemente que el Municipio vive la peor crisis de inseguridad, y los cajemenses no lo merecen, por ello hizo un llamado de unidad por la paz donde participen los tres niveles de Gobierno al lado de la ciudadanía.

Además que la Seguridad Pública Federal se instale en el Municipio para recuperar la paz.

La Candidata de la Alianza Va X Sonora destacó acciones para atacar la violencia con deporte y cultura, equipando a los policías y capacitándolos.

“Quiero ser la primer presidente, doy un paso al frente por todas las mujeres de Cajeme, doy un paso al frente por todas las familias, vamos a cambiar la historia y lo vamos hacer juntos”, resaltó Anabel Acosta Islas, Candidata de la Alianza Va X Sonora.

En sus respuestas Anabel Acosta dio a conocer los beneficios que tendrán los cajemenses cuando llegue a la Presidencial Municipal: