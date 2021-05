Anuncian votación con Sana Distancia; acuerdan protocolo de salud

Compartir ! tweet





Omiten entrega de credencial electoral, habrá filtro sanitario y darán prioridad a personas con vulnerabilidad

En la jornada electoral del próximo 6 de junio no habrá necesidad de hacer entrega de la credencial de elector a los funcionarios de casilla para la identificación, con sólo mostrarla será suficiente, con lo cual se evita el contacto y posibles contagios de covid-19.

Esto, de acuerdo con el protocolo de salud que se anunció hoy a las y los gobernadores del país por parte del gabinete federal.

El director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, explicó que, entre otras medidas que deberán asumirse ese domingo, se suma el que quienes ingresen a las casillas deberán usar correctamente el cubrebocas, teniendo prioridad las personas con alguna condición de vulnerabilidad.

A la entrada del lugar, funcionará un filtro sanitario donde se distribuirá alcohol-gel para la higiene de manos y se tomará la temperatura.

“Estábamos acostumbrados a entregar nuestra credencial de elector para que las personas funcionarias de casilla la revisaran y después la entregaran; se adapta el proceso. Ya no se va a entregar directamente la credencial, sino se va a mostrar para que se identifique a la persona electoral y la cortinilla que se ponía detrás de las personas para cubrir y guardar el secreto del voto se quita, para evitar que las personas las abran o cierren con su mano”, señaló Cortés Alcalá.

Agregó que en todo momento será indispensable la sana distancia con 1.5 metros de espacio entre personas. En lugares reducidos, se procurará la separación tanto como sea posible.

El personal de casilla contará con gel antibacterial para la higiene frecuente de manos, toallas y líquido desinfectante para la limpieza constante de casillas, mobiliario y otros materiales electorales.

Adicionalmente, las casillas contarán con avisos para que las personas eviten tocarse la cara, ojos, nariz y boca, apliquen el estornudo de etiqueta y no escupan ni ingieran alimentos dentro de la casilla; y habrá señalización para los flujos de entrada y salida. Tomado de Excelsior.