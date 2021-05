Compartir ! tweet





POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Así es, como en el argot beisbolero, relevo corto ante la renuncia de Ricardo Bours Castelo a la candidatura a gobernador de Sonora para darle su adhesión a Ernesto Gándara Camou, el Partido Movimiento Ciudadano tuvo que llamar del bullpen a un relevo corto , porque apenas quedan poco más de dos semanas para las elecciones.

El problema, sin duda es el activo electoral de Bours Castelo que hay que reconocer lo había aportado al partido, pero ahora, como dijo Hilario Olea, la cosa se pone color de hormiga, y bueno, como en el Oscar, the de winner is Manuel Scott, quien venía como candidato a diputado federal en Cajeme, quien va –o iba—como candidato al Distrito 16.

Recordar que como están impresas las boletas electorales ya no aparecerá su nombre y su foto, además que el cajemense debió renunciar 30 días antes de la elección, y así las cosas, por lo que tendrá una especie de título de vocero para que impulse a las demás candidaturas de su partido, esto desde luego no garantiza que puedan retener los votos a favor de Ricardo, pero van a tratar de salvar algo del naufragio.

CAUSAS O MOTIVOS.- Hay muchas versiones de las verdaderas causas que motivaron que Ricardo se bajara del carro –hasta mi amiga Aracely Martínez Ortega me lo pregunto desde la redacción del diario La Opinión, desde Los Ángeles–

La cosa se tomó muy en serio, tan en serio que, trascendió –según el Hilario–, que el pasado domingo hubo una reunión de todo el Clan Bours, donde se discutió el tema de la seguridad familiar y que fue ahí donde Ricardo les dijo que ya había tomado una decisión al respecto.

Y pues ni modo, creemos que Ricardo hizo lo correcto –esto ultimo de nuestro ronco pecho–.

La otra versión es que a fin de cuentas como buen contador público, de forma fría hizo sus cálculos y vio que no le daban para ganar, pero si para estorbar, por eso lo más estratégico para frenar a Morena era sumarse con el Borrego, según lo documenta mi amigo el “coyotero” de Villa de Seris, Olea Fontes en su columna del portal del EntreTodos, del miércoles.

Por lo demás, y reiteramos que Ricardo hizo lo que tenia que hacer, y lo hizo bien, aunque hubo a quienes nos pudo su determinación, como también a mi amiga Aracely Martínez, pero ni modo, nos dijo la brillante comunicadora, hay que respetar la voluntad de Ricardo.

E Hilario dice también que “a lo macho nunca se pensó que el clan Bours iba a soltar el control del Partido Movimiento Ciudadano de Sonora, sobre todo ahora que tiene tan buen empujón, porque en esta elección puede ganar alcaldías, diputaciones y varias regidurías, lo que lo pondría como tercera o cuarta fuerza electoral, tanto la marca como el producto iban creciendo en la entidad.

Sería entonces una estructura política que podría pesar en Sonora, sobre todo bajo el liderazgo de Ricardo, “por eso nunca pensamos que fuera a suceder su declinación, porque aún perdiendo el saldo le era al final del día muy favorable, porque no se metió en esto para buscar la chuleta, sino para tener poder, pero bueno, siempre hay sorpresas y saben que, puede haber más”, dice el de Villa de Seris.

NO ES EL UNICO.- Es obvio que la renuncia de Ricardo Bours pegó fuerte en Sonora, pero se han dado otras en otros estados, como el caso de Tomas Saucedo, del Partido Verde en Sinaloa, quien renunció y anunció que se suma al candidato de la alianza, aunque no pintaba para nada ese partido ahí en el estado de los once rios, donde el gran favorito es Alfonso Rocha Moya (Morena)

En Zacatecas Bibiana Lizardo del Partido Movimiento Dignidad renuncia a favor del candidato de la triple alianza, claro no son las mismas condiciones ni el mismo nivel de imagen, pero a lo mejor esto se desata como epidemia, sobre todo los de la chiquillada que les alcanzan los números y que buscan al cuarto para las doce una buena agarradera, que no es el caso de Sonora.

Muchos apuestan que en esta semana o la otra, los candidatos como Bebo Zatarain y Temo Galindo podrían anunciar que se suman a la candidatura de Alfonso Durazo, porque tienen el antecedente que luego de renunciar uno al PRI y otro al PAN, ya se habían sumado a Morena y de repente salieron en los partidos que los postularon, lo malo, que hubiera funcionado antes del descontón de Bours.

En otros temas, luego de brindar un reconocimiento y admiración hacia los elementos de Bomberos, Anabel Acosta Islas, candidata de la Alianza Va Por México, a la Alcaldía, aseveró también ante los integrantes del Patronato del mismo Cuerpo de Bomberos, que se debe garantizar y mejorar la seguridad de los cajemenses.

Los bomberos hicieron diversas peticiones como acceso a servicio médico para quemados y de Neumología, aumento de sueldo, más hidrantes y apoyo de Seguridad Pública, asimismo, una coordinación con Ecología, Servicios Públicos, Protección Civil y la sincronización de semáforos ante el paso de vehículos de emergencia.

Anabel, a quien saludamos al concluir el evento, afirmó que al llegar a la Alcaldía buscará la forma de normalizar los salarios del Cuerpo de Bomberos, e incluso incrementarlo anualmente, conforme a la Ley, y buscando una mejora en la economía familiar de los bomberos, y vaya que los “apagafuegos” requieren mas apoyos de los tres niveles de gobierno y no solo del municipal.

Carlos Ibarra Bringas, presidente del Patronato, pidió también ayuda en el pago de energía eléctrica para cuatro estaciones, además de mayor agilidad de trámites para traer equipo de Estados Unidos, y tambien ahí en el evento –en uno de los salones del Yori Inn–, el saludo a consejeros del patronato como Toño Valdez, Chemalito Parada y.Poncho Cañez.