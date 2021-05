Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

¡En Sonora el instituto estatal electoral le da palo a Manuel Scott, no lo pueden registrar como candidato a la gubernatura de MC en sustitución de Ricardo Bours, la ley ya no lo permite tenía que hacerlo 30 días antes de la elección y ya esta a destiempo, por lo que ya no se puede nombrar candidato por MC!