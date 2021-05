Inai e INE lanzan micrositio con datos sobre el proceso electoral 2021

Compartir ! tweet





Blanca Lilia Ibarra, titular del Inai, destacó la existencia de fuentes de información; contribuye la voto libre e informado, dijo el consejero presidente del INE, Córdova

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y el Instituto Nacional Electoral (INE) ponen a disposición de la sociedad el micrositio Información útil sobre el proceso electoral 2021, con la finalidad de garantizar la existencia de fuentes de información fidedignas y oportunas que le permitan a la sociedad emitir un voto informado en las próximas elecciones.

Durante la presentación, la Comisionada Presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra Cadena, afirmó que, ante la elección más grande en la historia del país, en la que habrá más de 20 mil cargos públicos en disputa, es fundamental asegurar la existencia de fuentes de información que permitan a las y los ciudadanos informarse sobre los comicios, el papel de las autoridades electorales y los partidos políticos, pues solo en la medida en que posean esta información podrán ejercer a cabalidad su derecho a votar.

El micrositio ha sido diseñado con la finalidad de avanzar hacia esa dirección y disminuir las asimetrías informativas, mejorar la toma de decisiones de la ciudadanía y fomentar la instrumentación de esquemas de rendición de cuentas. Las y los usuarios encontrarán, desde numeralia, datos y sitios de interés sobre el proceso electoral, hasta aspectos centrales vinculados con las funciones del INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y los partidos políticos”, apuntó.

A su vez, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello señaló que el micrositio aporta al fortalecimiento de la democracia y al ejercicio del voto informado en el proceso electoral más grande y complejo de la historia, pues reúne información desde la perspectiva de la rendición de cuentas y la transparencia, lo cual es pertinente para elevar el contexto de exigencia de todos aquellos que compiten por los poderes públicos y quienes arbitran la competencia.

Estoy convencido que este micrositio es una afortunada expresión de las sinergias que se pueden lograr con base en el talento técnico existente en los organismos constitucionales autónomos, de manera particular, porque la información fidedigna que contiene dicho micrositio contribuye al ejercicio de dos derechos fundamentales en este proceso electoral: el derecho a la información de la población y el ejercicio del voto libre e informado”, aseguró.

El Comisionado Adrián Alcalá Méndez, coordinador de los trabajos para el desarrollo del micrositio, señaló que éste es una fuente de información útil para la construcción de conocimiento público, que permita a las personas reducir sus asimetrías de información y tomar mejores decisiones el día de la jornada electoral; así como ser una herramienta de referencia para la sociedad en la que se avance hacia el diseño e implementación de esquemas de rendición de cuentas y de vigilancia social sobre los procesos electorales.

Ante el nuevo horizonte de exceso de la oferta de información y la creciente proliferación de noticias falsas, los ejercicios de transparencia proactiva, como esta plataforma, son la fuente de comunicación excepcional entre las instituciones y la sociedad, que garantiza certidumbre en el consumo de información y abre las puertas al diálogo con la ciudadanía”, expresó.

La Consejera del INE, Dania Paola Ravel Cuevas, advirtió que la gente está ávida de contar con información valiosa sobre cómo ejercer su derecho a votar y aquella que le ayude a emitir un voto informado; en ese sentido, consideró oportuno el micrositio, sobre todo, ante un entorno en donde cada vez es más difícil distinguir la información relevante y veraz de la que no lo es, y en el que las mentiras y noticias falsas se difunden entre más personas que las reales.

Hoy estamos conscientes de que la transparencia es ineludible y ya no quedan dudas de su importancia y sus beneficios; por eso, el INE y el Inai siguiendo con una relación fructífera y constructiva presentan este espacio virtual que ofrece un panorama muy amplio, que permite conocer, por ejemplo, las atribuciones de cada una de las instituciones que participamos del proceso electoral”, resaltó.

La Comisionada Josefina Román Vergara señaló que el micrositio constituye una herramienta con enfoque ciudadano, que conjunta información de diversas autoridades electorales: el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, así como de los partidos políticos, aportándole valor agregado a partir de una noción de procesamiento, reutilización y ciudadanización de contenidos.

En el Inai tenemos clara la importancia de seguir trabajando en proyectos que permiten que la transparencia proactiva, la participación ciudadana, el acceso a la información y la rendición de cuentas sean una herramienta indispensable para el fortalecimiento democrático del Estado y que contribuyan a la generación de certeza y confianza en los procesos electorales”, enfatizó.

En la presentación del micrositio estuvieron presentes los Comisionados del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas y Rosendoevgueni Monterrey Chepov; así como la Consejera del INE, Norma Irene de la Cruz Magaña.