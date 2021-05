Compartir ! tweet





Morena se debilita rumbo a las integración de la nueva Cámara de Diputados y perdería la mayoría: Massive Caller

El bloque anti-Amlo estaría confirmado por 258 legisladores contra 242 que tendría Morena y aliados; está encuesta lo pone con -1.21 ante la Alianza

Morena y la Secretaria del Bienestar violan la veda electoral y hasta la orden Presidencial y del mismo INE, de parar los programas sociales por el proceso electoral y reanudarlos después del 6 de junio, y es que desde este lunes reactivaron el de las Becas “Benito Juárez” en Cajeme

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

A menos de un mes de la jornada electoral del 6 de junio, una encuesta de Massive Caller pronostica que el bloque Anti López Obrador en la Cámara de Diputados crecerá y estaría conformado por 258 legisladores en contra de los 242 que tendría Morena y sus aliados.

En la última medición nacional hasta el 13 de mayo por medio de 600 encuestas telefónicas en casa en cada uno de los 300 distritos electorales en los que se divide el país, Massive Caller pronosticó que aunque la bancada de Morena sería mayoritaria con 195 curules, dejaría ostentar la mayoría absoluta que equivalen a la mitad más uno de los 500 diputados.

Bajo este pronostico, Acción Nacional sería la segunda fuerza política en San Lázaro con 150 diputados, seguido del PRI con 71; el Verde con 25 legisladores; PT con 22; PRD con 20 legisladores y MC con 17.

Según la pulsación, los candidatos a diputados del PAN, PRI y PRD acapararán el 45 por ciento de la votación en las urnas, mientras que Morena y sus aliados, PT y Verde, se quedarían con 43 por ciento de los sufragios.

Diferencia muy cerrada del 2 por ciento en contra de los candidatos Morena-4T-Amlo, casualmente la semana el Financiero dio a conocer otra encuesta nacional con resultados casi parecidos en diferencia, 1.6 por ciento a favor de los candidatos de Alianza Va por México hacia el nuevo Congreso de la Unión: 40.3% contra el 38.7%.

Entre tanto, el portal nacional SinEmgargo, también de mucha credibilidad, expuso ayer domingo que los últimos ocho meses han sido duros para los principales partidos de izquierda.

En un ponderado de ejercicios demoscopicos confiables, desde que inicio el proceso electoral 2020-2021, la preferencia para diputados Morena y PRD fue a la baja, aunque el partido del Presidente se mantiene a la cabeza.

La intención de voto a favor de las candidaturas a diputados de Morena y el PRD se redujo 13.7% y 26.2 real, entre septiembre de 2020 y abril de 2021.

A diferencia de lo que ha sucedido con Morena y PRD, que llevan meses con una tendencia a la baja en las preferencias para renovar la Cámara de Diputados, el resto de los partidos más importantes (en términos electorales) viene ganando terreno.

Lo anterior no excluye que hayan otras organizaciones políticas que tengan menos apoyo que el registrado en septiembre del año pasado, sobre todo por la reconfiguración de las preferencias electorales en el último mes, de acuerdo con las encuestas consideradas en el ponderado del #PULSOdeSinEmbargo.

A todo lo anterior de la caída en preferencias electorales rumbo a las elecciones del 6 de junio, a lo mejor Morena sugirió a la Secretaria del Bienestar reactivas algunos programas sociales para que sus beneficiaros los tomen en cuenta a la hora de ir a votar, sin importarles en lo mas mínimo la veda electoral ordenada por el INE.

Pero el mismo presidente López Obrador había ordenado al titular de esa dependencia a suspender todos los programas y reactivarlos pasando el 6 de junio, o el Peje ordeno reactivarlos o la Secretaria del Bienestar mira hacia otro lado, pues desde este lunes aquí en Cajeme se reactivo el de las Becas “Benito Juárez” en las oficinas de la Conagua de calles Hidalgo y Sinaloa.

No solo los partidos políticos sino los mismos ciudadanos deberían de denunciar esto el INE y exigirle al Presidente que cumpla con su disposición de que se reanuden pasando las elecciones, pero también Bernabé Arana Rodríguez, subdelegado del Bienestar en Cajeme sigue violando y pisoteando esa disposición.

Y es que el “Berna” aprovecha ante los medios de comunicación el programa de vacunación contra el Covid-19 para informar de los avances de los programas sociales sin venir al caso, así que ai se las dejamos a los partidos políticos para que acudan a presentar las denuncias ante el INE y exigirle al Presidente que cumpla su palabra.

Finalmente, ¿Quién es Hiram Solis? Lo conoce usted, lector, o a escuchado ese nombre? Bueno, cientos, sino es que miles, de electores del Distrito 16 no lo saben, a lo mejor si por rumbos de Prados del Tepeyac donde vive, pero bueno, esta persona es ministro de culto de una iglesia evangelista y Ramón Flores, encargado de la delegación estatal del Partido del Trabajo lo puso por sus pistolas como candidato a diputado por ese Distrito.

Fue tanto el coraje de los “Petistas” de ese Distrito contra Ramón por haber bajado a la atenta, servicial y luchona de Jaqueline Valenzuela como precandidata, que la gran mayoría de militantes simpatizantes de ese partido ahí en el 16 no van a votar por ese religioso, y como Morena va ahí sin candidato por el acuerdo de la Coalición y como tampoco Manuel Scott (MC) pinta, pues bajo cuerda la instrucción es votar por Armando Alcalá Alcaraz.