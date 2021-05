En julio aplicarán vacunas a personas de 40 a 49 años

Compartir ! tweet





Asegura López Obrador que el objetivo es avanzar en la inmunización contra Covid-19 para terminar en octubre; informa que se ampliarán brigadas y centros de vacunación

CIUDAD DE MÉXICO. Con el objetivo de avanzar en la inmunización contra Covid-19 de la población, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en julio se prevé comenzar la vacunación de personas de entre 40 y 49 años de edad.

Esta mañana el mandatario destacó que esta decisión obedece a que ya se concluyó la vacunación de adultos mayores de más de 60 años, mientras que a finales de mayo se espera terminar con docentes y trabajadores del sector educativo de colegios privados y públicos del país.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, al momento hay 10 millones 840 mil 532 personas con esquemas completos de vacunas contra SARS-CoV-2; asimismo, 19 por ciento de la población mayor a 18 años de edad tiene al menos una dosis.

Frente a esta situación y con el objetivo el objetivo de proteger a más personas contra Covid-19, López Obrador informó que se ampliarán las “Brigadas Correcaminos” y los centros de vacunación para aplicar más vacunas.

“Estamos decididos a imprimir más actividad, aplicarnos más, se van a ampliar brigadas para vacunar a más personas lo más pronto posible, es decir, protegernos en estos momentos para prevenir cualquier situación”, comentó.

El titular del Ejecutivo federal aclaró que si bien por el momento la única vía para adquirir vacunas contra Covid-19 es entre el Gobierno federal con administraciones de otras naciones y farmacéuticas, no descartó que la situación cambie una vez que se avance en la inmunización y para que cada estados o privados ya puedan obtener los fármacos.

Al respecto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, coincidió con el mandatario en que se debe continuar con las medidas sanitarias para mantener esta tendencia.

Necesitamos ampliar la capacidad de vacunación. No hay que cantar victoria, pero sí hay que estar con la esperanza puesta sobre la realidad: si bien hay que celebrar que reducimos la epidemia, no hay que descuidarnos y hay que atender las medidas de prevención”, dijo.