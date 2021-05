Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

¡En Cajeme la Alianza Va x Sonora del PRI-PAN-PRD tiene perdida la diputación local del distrito 15, el mentado “Chabeto” Plascencia no levanta, su campaña no prende y lo peor el señor es un sabelotodo no acepta consejos, no le hace caso a sus asesores e inclusive al coordinador general de la campaña del “Borrego” al “Memo” Silva se da el lujo de mandarlo por un tubo le contesta el teléfono cuando él quiere, así como quiere ser diputado este ingrato!