Vandalizan 50% de las escuelas del país; SNTE: deben remozarse antes de regresar a las aulas

Otro saldo de la pandemia. Aprovechando que los planteles estaban vacíos, delincuentes robaron desde cables hasta pantallas; también los grafitearon

Delincuentes irrumpieron en miles de escuelas públicas para robarlas y dañarlas aprovechando el abandono de las aulas por la pandemia.

Entre 40% y 50% de los planteles ha sido vandalizado o registra hurtos durante la actual contingencia sanitaria, reveló Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE. Esto representa entre 86 mil y 108 mil escuelas públicas en dicha situación.

En entrevista con Excélsior, señaló que los robos abarcan desde cables de electricidad, ventanas y puertas hasta tazas de baño, computadoras y pantallas.

Ante esto y el próximo regreso a las aulas, el líder magisterial indicó que ya no sólo deberán resolverse las condiciones básicas de infraestructura sanitaria, pues ahora habrá que remozar los planteles, tras un año vacíos.

Para Carlos Ornelas, doctor en Educación, el retorno a las clases presenciales será complicado ante el saqueo a las escuelas y el costo que implicará limpiarlas y dotarlas de agua potable, servicio básico ante la pandemia.

Además, alertó que la inseguridad en estados como Guanajuato y Tamaulipas es otro factor para reconsiderar el regreso a los planteles.

Escuelas vandalizadas la otra tragedia en pandemia

Aprovechando la pandemia de covid-19, ladrones y vándalos irrumpieron en al menos 86 mil escuelas para robar y destruir los planteles que tuvieron que ser abandonados por millones de estudiantes a causa del confinamiento.

Luego de 14 meses, entre 40% y 50% de los centros educativos en el país han sido vandalizados o han sufrido algún robo, reveló el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.

El líder magisterial señaló, durante una entrevista con Excélsior, que la delincuencia se llevó cables de electricidad para utilizar el cobre, ventanas, puertas, tazas de baño, computadoras o pantallas de televisión.

“Muchos edificios fueron vandalizados, ladrones entraron a los planteles, hay un alto porcentaje en este sentido, pero afortunadamente se están tomando cartas en el asunto, los gobiernos estatales están poniendo en orden y en condiciones a todos los planteles para poder iniciar de manera gradual las clases presenciales”, dijo.

Datos de la SEP señalan que en el país existen 216 mil 130 escuelas públicas, lo que significaría que al menos 86 mil 452 o hasta 108 mil 65 habrían sufrido un saqueo o destrucción en la pandemia.

En este contexto, Cepeda Salas indicó que ahora, además de resolver las situaciones básicas de infraestructura en las escuelas que tienen que ver con la disposición permanente de agua potable y sanitarios salubres para poder conservar las medidas de prevención de contagios, ahora se deberá trabajar también para poner en buenas condiciones a los planteles en aspectos como el crecimiento de la yerba, pintura, así como la reposición de tazas de baño, ventanas y cableado.

El mes pasado en Jalisco, por ejemplo, se detectaron al menos 450 escuelas que fueron vandalizadas.

En León, Guanajuato, apenas el martes, se reportaron daños en 94 escuelas.

En Tijuana, la Secretaría de Educación en Baja California dijo que se tienen 90 denuncias de escuelas con robos o vandalismo, y que se ha perdido cableado, equipo de cómputo, electrónicos y hay daños en paredes, puertas y rejas con grafiti.

Mientras, en Ensenada, 141 plantes han sido afectados por el robo de equipo o materiales o vandalizados en sus instalaciones.

EL GOBIERNO EMPUJA EL REGRESO

“Mi intuición me dice que no importa tanto como estén los semáforos (epidemiológicos); el gobierno empuja para que ya en agosto se regrese a clases con medidas sanitarias, aunque va a estar sumamente complicado con las escuelas saqueadas, porque el vandalismo hizo de las suyas, además de que es muy costoso poner a las escuelas en orden, limpiarlas, tener la sanidad completa; hay cerca de 30 mil escuelas donde no hay agua, y en 80% de ellas el agua llega pero no es potable, no es para beber, y hay que tener los cubrebocas que todavía se van a seguir utilizando y el gel para las manos”, explicó Carlos Ornelas, doctor en educación.

Para el profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), además del saqueo, en otros lugares existen temores por otros temas como la inseguridad.

“En la Universidad Autónoma de Tamaulipas hay convencimiento de que van a seguir trabajando a distancia no tanto ya por la pandemia sino por inseguridad ya no tienen clases después de las 6 de la tarde porque las jóvenes estudiantes salen pues con temores; esa la otra cara de la moneda, la otra pandemia, porque la violencia también es pandémica, y cómo les vas a pedir a los maestros en Aguililla, Michoacán, que salgan a dar clases, ante el dominio de la violencia criminal en muchas partes y la pérdidas de territorios”, planteó.

Al respecto, Pedro Hernández, dirigente de la sección 9 de la CNTE en la Ciudad de México, relató que, como director de una escuela primaria en la alcaldía Iztapalapa encontró las instalaciones con las lámparas fundidas y las puertas y ventanas en mal estado.

“No hubo saqueos ni vandalismo, pero necesitamos lavado de cisternas, iluminación para el turno vespertino y reparar ventanas y las puertas para una buena ventilación”, indicó.

MÁS GASTOS

La Secretaria de Educación de Coahuila deberá invertir 30 millones de pesos para reparar 500 escuelas que presentan algún daño, dijo Higinio González Calderón, titular de esta dependencia.

La Asociación Estatal de Padres de Familia en Tabasco ha reportado al menos 11 robos en escuelas de siete municipios, con pérdidas por 400 mil pesos. Su presidente, José Atila Montero Acosta, señaló que con la suspensión de las clases presenciales, los centros escolares se han convertido en blanco fácil para los delincuentes.

En Baja California, más de un centenar de planteles escolares han sido vandalizadas por los delincuentes, principalmente adictos que operan en las colonias de la periferia de Tijuana y las otras ciudades del estado.

“Se incrementó con cinco escuelas más en una semana; una fue en Mexicali, otra en Tijuana, tuvimos incluso una en Tecate y en Ensenada, pero no hay una ciudad con un impacto distinto”, informó el extitular de Educación, Catalino Zavala.

El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar, aseguró que 75 escuelas registraron robos. La región más afectada fue la de Veracruz-Boca del Río, con 51 robos en escuelas.

“Se han robado las puertas, climas, toda la instalación eléctrica, la instalación hidráulica, rompieron baños”, lamentó Yesenia Cano, directora del Jardín de Niños Elena Martínez Cabañas. Tomado de Excelsior.