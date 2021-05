Compartir ! tweet





Se están tirando con todo tipo de misiles y en donde peguen –Amlo-Morena-4T y oposición–, de repente al Presidente le entregan las encuestas de Nuevo León y sale como león contra los candidatos punteros de MC y PRI; y renuncia el candidato de Morena a la alcaldía de Monterrey

El Presidente que no le hace casos ni a sus asesores para evitar meter la pata a cado rato y no agarrar pleitos gratis, menos con los medios de comunicación; aunque denota preocupación y hasta cansancio a tomado el control de la campaña de Morena

Duro golpe recibió Palacio Nacional esta semana con la encuesta de El Financiero sobre las preferencias electorales en todo el país rumbo al 6 de junio por la Cámara de Diputados: Alianza Va por México 40.3% y Morena 37.8; la rabieta que hizo López lo puso mas intolerante, reportan

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Esta semana se desataron los demonios por todos lados –en todos el país y principalmente en Palacio Nacional–, hay que reconocerlo, mucho de ello provocado por la interferencia pública y aceptada del presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral, guardando proporción, este es un pleito tipo Israel contra el grupo Hamas pero gracias a Dios hasta el momento incruento.

Pero caray, se están tirando todo tipo de misiles y en donde peguen –Amlo-4T-Morena y oposición–, no hay un blanco fijo de un día para otro, de repente al presidente le entregan las encuestas de Nuevo León y sale como león contra los candidatos punteros de Movimiento Ciudadano y de la triple alianza, luego le sigue su ataque “mañanero” a Diego Fernández de Cevallos, quien en respuesta lo reta a debate y el tabasqueño le saca al bulto.

Y que dicen de que de repente diputados del PT –paleros al servicio de Mario Delgado– se van contra Miguel Mancera por negligencia criminal y los de Morena piden desafuero, en contraparte, los diputados del PAN piden desafuero de Marcelo Ebrard y la renuncia de Claudia Sheinbaum, quien además es retada por el exdirector del Metro para deslindar responsabilidades.

Otra rajona la anti-científica y jefa de gobierno capitalino, igual que su jefe mayor.

De la acusación de las tarjetas por supuestos votos, sale una lista en donde aparece que la mayoría son candidatos de Morena y el presidente hace mutis, mejor se le tira al cuello al Universal por un crédito que en el 2014 obtuvo de Nafin, en respuesta el diario dice que va al corriente de los pagos y los documentos en orden. También la pierde López. No da una, todo se le revierte.

Y así, así lo verán a diario pateando botes, con la menta ida y al paso de la locura, como dice Ángel Verdugo en sus “Mañaneras de Ángel” en You Toube.

Luego en gira por Tabasco, el presidente asegura que los trabajadores de PEMEX, por aclamación le piden que se reelija, y modestamente les dijo que no. Como botana o para reírse esta bueno, y todo por ignorar hasta a sus propios asesores de primera línea. No le hace caso a nadie. Ni a Julio Scherer, ni a Lázaro Cárdenas Batel para no meter la pata a cada rato ni a agarrar pleitos gratis, sobre todo con los medios de comunicación.

DENOTAN DESESPERACIÓN.- Cualquier analista por todo esto se puede dar cuenta de que la desesperación está cundiendo en Morena y la 4T, porque descarrilar candidatos a la malagueña no se explica si los de Morena fueran en punta. Este partido ya va abajo dos puntos en las preferencias por la Cámara de Diputados de acuerdo a la encuesta mandada hacer por El Financiero. 40.3% de la Alianza Va Por México contra el 37.8 del partido presidencial.

El hecho de que el presidente tenga metidas las manos, los pies y hasta los dientes en el proceso electoral denota que los números reales que recibe de la Presidencia, Gobernación y el nuevo CISEN lo tienen de malas y con los pelos de punta, porque si realmente tuvieran ventaja cabal sería el presidente dicharachero de todos los días. Socarrón y venenoso, pero no, solo se le observa rechinando los dientes de coraje.

Lo bueno o lo malo es que faltan poco más de tres semanas y a lo mejor sus operadores le cumplen y evitan que termine con úlceras, por cierto, una pregunta del respetable público o del pueblo sabio, el siguiente debate estatal en Sonora va a ser igual de planchado y con pellizcos de monjita o como la pelea del Canelo. Durazo tendrá que sacar toda la casta y responder con contundencia o estará frito para el 6 de junio. Recordar que en el primer debate le fue de la patada

Entre tanto, por más que el diputado de Morena, Edelmiro Santos Díaz, diga que no propuso lo que propuso, cuando si propuso lo que propuso, de nacionalizar las Afores y entregárselas al Banco del Bienestar, sus mismos camaradas de partido lo descalifican luego que el propio Ricardo Monreal dijo que “no debe haber excesos ni radicalismos que ahuyenten la inversión”, y al igual que Ebrard, operando como bombero apagando los fuegos de la sarta de incompetentes de cuarta.

Pero de entrada eso le pego duro a Morena y al propio Amlo y a su Transformación de cuarta.

Nada de expropiaciones, nacionalizaciones, nada de excesos”. Entonces, si no existiera tal documento no viniera a cuento esta postura del senador Monreal. Aunque Santos Díaz ahora lo niegue, diputados de otros partidos aseguran que si existe, en pocas palabras, si le andan echando el ojo a los Afores y de no ponerse vivos los legisladores de oposición se viene un sabadazo y adiós los fondos de retiros de 30 millones de mexicanos.

Que brutos, que hambre de tirar dinero ajeno estos de la “transformación” de cuarta, deformación o destrucción!