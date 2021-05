Compartir ! tweet





¡En Sonora sigue la candidatura de Ricardo Bours muy estancada e inamovible con los mismos 8% de intención del voto y aceptación, como la leña verde y mojada no prende dicen que Ricardo es buen candidato pero en Sonora MC no es partido con la fuerza para ganar, aunado que nomás le aposto a facebook y ese podría ver sido su gran error no darse cine y crecer más en otros medios, pero como dice el dicho “En el pecado se lleva la penitencia” ojo candidatos y candidatas”

COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose “Pepe” Alvarado

Nos llegan informes muy fidedignos respecto a la candidatura a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, donde su candidato Ricardo Bours ya no creció más y ya no tiene ninguna posibilidad de ganar la gubernatura, Ricardo es buen hombre, muy buena persona y buen político como dice mi jefe y amigo mi director, pero desafortunadamente esta compitiendo por un partido que en Sonora todavía no tiene la fuerza ni la estructura política para ganar por mas lana que le metan, la están tirando al aire como dijo el senador Arturo Bours “Lastima dinero que está tirando mi sobrino”

El asunto aquí se torna mal cada día más pues luego se ve que no tiene buenos asesores Ricardo o él está tomando las decisiones sin tomarlos en cuenta, por ejemplo su gran error fue aportarle todo a facebook, si es muy buena publicidad pero nada más ahí se llega en Sonora al 50% de los electores, en el estado hay mucha gente que no tiene ni para comer menos para pagar internet y ver a su candidato, inclusive con todo respeto hay mucha gente que no sabe ni leer ni escribir menos se darán cuenta y conocerán al candidato.

Y pudiera ser uno de los motivos que Ricardo no ha subido, no está en el ánimo de cerca de un millón de sonorenses que van a votar el 6 de junio, la gran verdad sin el ánimo de jorobar en contra del señor Ricardo Bours finalmente no tengo el gusto de conocerlo más que en las fotos y facebook, pero ojala don Ricardo vea la gran realidad de su campaña y las posibilidades que ya no tiene, y si no al tiempo amigos lectores.