‘Me quedan 6 años en el gobierno’, señala López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO.- En su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no se reelegirá pero indicó que aún le faltan “6 años” en el gobierno.

Sin embargo, aclaró que formalmente le quedan 3 años, pero tiene jornadas laborales de 16 horas de modo que es como si fuera el doble de tiempo.

De acuerdo con “Excélsior”, a una pregunta de que si firmaría un compromiso de no reelección, López Obrador lo rechazó porque en varias ocasiones ya señaló que no busca reelegirse ni extender su mandato.

Trabajando “al doble de tiempo”

“No va a haber reelección. Me quedan todavía 6 años… porque formalmente me quedan 3, pero como trabajo al doble son 6″.

“O sea, vamos a seguir transformando al país. Ya sentamos las bases y afortunadamente lo logramos sin violencia”, indicó.

Asimismo, señaló que en 2022 se realizará la primera consulta ciudadana sobre la revocación de mandato.

Insiste en que cumplirá su palabra

Indicó que entonces la ciudadanía elegirá si continúa su mandato o no y en caso de que ésta última sea la respuesta más votada, cumplirá su palabra y dejará la Presidencia.

“Los compromisos se cumplen, me faltan formalmente 3 años, pero seguiré trabajando 16 horas (al día), no 8″.

“Esto me ayuda a tener más tiempo y aclarando que si el pueblo quiere, porque si dice no, una de las reformas constitucionales fue la de la revocación de mandato”.