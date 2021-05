Sortean en Modelo Anticipa Educando Sonora pruebas aleatorias de COVID-19

Compartir ! tweet





Realizarán pruebas detectoras de Coronavirus en planteles educativos.

Hermosillo, Sonora; mayo 12 de 2021. El Modelo Anticipa Educando Sonora realizó este martes el sorteo de pruebas aleatorias de COVID-19 en los seis colegios que implementan este modelo, mismas que se realizarán el próximo jueves, informó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud en Sonora recordó que desde hace tres semanas inició en planteles educativos el modelo preventivo Anticipa Educando Sonora, el cual realiza sesiones con niñas, niños, personal educativo y de salud en torno a los protocolos contra contagios de Coronavirus.

Puntualizó que la aplicación de las pruebas de PCR, de antígenos y/o rápidas son a criterio del personal de Salud, son voluntarias y se realizarán al 10% del total de los alumnos y alumnas inscritos al modelo Anticipa Educando Sonora, al 10% de los padres de familia (que no sean padres del 10% de las y los alumnos que hayan salido sorteados) y al 10% del personal educativo del plantel (maestras, maestros, personal directivo, administrativo, de limpieza, entre otros).

Por su parte, el director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de Salud Sonora, Gerardo Álvarez Hernández, indicó que con la realización de pruebas se tiene el objetivo de monitorear el comportamiento del virus en población susceptible, incluso si es asintomática o presintomática.

Aclaró que en el caso de las niñas y niños serán los padres de familia quienes autoricen la toma a los sorteados, sin embargo, si los menores no quieren que se les realice la misma, no se hará el procedimiento, ya que es completamente voluntaria la participación y con la garantía de respetar la decisión autónoma de las y los alumnos.

El director de Salud a la Persona, Manuel Carvajal Burruel, comentó que en la realización de las pruebas en los planteles participarán 12 personas que conforman las brigadas Anticipa, quienes aplicarán las pruebas PCR, Antígenos y/o rápida, según sea el caso.

En la implementación de este modelo, señaló, está de manera presencial un equipo multidisciplinario integrado por personal de epidemiología y profesionales de la salud trabajando de manera coordinada tanto con los colegios, como con los padres de familia.

El Modelo Anticipa Educando Sonora no es un regreso a clases, sino sesiones presenciales en torno a los protocolos para prevenir contagios de COVID-19 y en el caso de las escuelas públicas será posible este tipo de ejercicio una vez que las autoridades correspondientes lo decidan y autoricen.