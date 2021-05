Compartir ! tweet





Armando Alcalá va derechito al triunfo en el Distrito 16 casi sin contrincantes de peso; Jacqueline Valenzuela (PT) era la mejor posicionada, pero al ser bajada por Ramón Flores le dejo a Alcalá la cama tendida; Manuel Scott (MC) ni el “candidato” del PT ahí en ese Distrito no cuentan!

Llamo la atencion el desayuno que el sábado tuvieron el líder nacional de la CTEM y amigo personal de AMLO, Pedro Haces y el senador Ricardo Monreal y su amigo y compadre Manlio Fabio Beltrones, llevado a cabo en la finca campestre en Tlahuac

Malestar y condena en el sector empresarial de Sonora contra el presidente de INDEX, Gerardo Vázquez, por dar su apoyo públicamente a Alfonso Durazo sin tomar en cuenta o respetar a todos los integrantes de ese organismo; Morena-4T son enemigos de la libre empresa y de la sociedad civil

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Tempranera visita –8:30 am—la del candidato y virtual triunfador a la diputación local del Distrito 15-Cajeme, Armando Alcalá Alcaraz, ayer martes, aquí a las instalaciones de El Regional de Sonora, donde fue atendido como Dios manda por nuestro Jefe Catarino Villegas Alvarado, quien por espacio de un cuarto de hora lo entrevisto en vivo en nuestras plataformas de redes sociales.

El también ex Secretario del Ayuntamiento de Cajeme, ex director del Oomapasc, ex diputado local plurinominal por el PRI y expresidente de la Fundación Colosio, dijo en la provechosa entrevista porque de nuevo quiere llegar al Congreso Local pero ahora por la vía de las urnas, desecándose, por cierto, como uno de los mejores 5 legisladores mas productivos en materia de iniciativas y ni que decir de su trabajo social.

Así las cosas, Armando Alcalá le dará un plus aun mayor a su trabajo legislativo que hizo como pluri, y va en caballo de hacienda para el 6 de junio, pues quien cuando era precandidata del PT a diputada local por ese mismo Distrito, la chambedora Jaqueline Valenzuela, era la mejor posicionada sobre el Aliancista y mas aun sobre Manuel Scott de Movimiento Ciudadano, y es que el PT va solo ahí, y Morena no tiene candidato

Pero al ser bajada por su jefe estatal Ramón Flores para poner el ministro protestante de una iglesia de Villa Bonita, los muchos seguidores de la atenta y servicial Jaqueline se encabronaron y hasta juraron no votar por su “candidato” al 16, sino por Armando Alcalá.

En temas nacionales, vaya que llamo mucho la atención y hasta lecturas debió haberse dejado, fue el desayuno que el sábado tuvieron el líder nacional de la CATEM y amigo personal de AMLO, Pedro Haces, el senador Ricardo Monreal y su amigo y compadre Manlio Fabio Beltrones, llevado a cabo en la finca campestre en Tlahuac, ahí junto a sus caballerizas, pero de lo que platicaron solo ellos saben, y conste, el sonorense poco sale desde el deceso de su esposa Silvana Sánchez.

Y conste, no lucrando uno con el dolor de las victimas del fatal “Metrazo”, que fue la “tumba” de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum rumbo a la presidencial del 2024, quien se fortalece y podría ir sin vara seria precisamente Monreal, aunque según los grandes columnistas nacionales hasta antes del desastre de Tlahuac ponían a la anti-científica –como le dice Ángel Verdugo–, Marcelo y luego el zacatecano, y filtrando algunos columnistas afines a la anti-científica y Ricardo, que el Presidente, aunque lo tiene en esa lista de tres, que no confía mucho en el.

Entre tanto, aquí en Sonora no solo cayo mal sino hasta lo reprobaron, fue lo expresado por el presidente de INDEX Sonora, Gerardo Vázquez, por haberse definido públicamente esta semana a favor de la candidatura de Alfonso Durazo, y en un video invitó a los empleados de este sector a votar por el candidato de Morena, inclusive en el sector empresarial hubo mucha molestia, pues decir Morena es decir Amlo y este es enemigo de calibre empresa.

Esto fue un grave error de Gerardo Vázquez, porque Index es un sector apolítico e importante, sobre todo en donde laboran más de 80 mil mujeres. Con esto hace que los cartones sigan parejos en esta carrera por la gubernatura y ahora en espera de la respuesta que den los empleados de las maquiladoras del estado, bueno, Alfonso Durazo no es antiempresarial y antisociedad civil, pero su jefe López y Morena si

PEGO LA TRAGEDIA.- Tal y como se esperaba, el pésimo manejo de crisis de la tragedia de la Línea 12 del Metro pegó en la imagen presidencial y desde luego en los funcionarios involucrados y en los candidatos de Morena, sobre todo a la Cámara de Diputados y las alcaldías de la Ciudad de México.

En la encuesta de México Elige presentada en el noticiero de Ciro Gómez Leyva aparece que la aprobación del presidente cayó tres puntos y subieron sus negativos, también le pegó a su equipo sobre todo a Marcelo Ebrard y a la gobernadora de la CDMX, detalles como la de no visitar a las víctimas del accidente ni ir al lugar donde fue el derrumbe lo dejó mal parado.

Esto ya no fue tomado como antes a chunga, sino que ya la gente se manifestó decepcionada por ver a un presidente insensible, al grado de que el 10 de Mayo en pleno luto nacional, le ofreció un concierto a las madres de las mañaneras con Eugenia León y a querer o no fallas como estas en la última vuelta de la ronda electoral puede pegar en la marca de Morena, que es la imagen del presidente, pues este engendro de partido, sin López Obrador no existe, por ello lo que le pase le pasa al partido.