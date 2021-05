Supervisa Gobernadora inicio ordenado de vacunación contra COVID-19 a personal del Sistema Educativo en Sonora

Compartir ! tweet





Se aplicarán 71 mil 800 dosis

Hermosillo, Sonora; mayo 11 de 2021. La vacunación en Sonora contra COVID-19 sigue avanzando con el inicio de la aplicación de 71 mil 800 dosis de vacuna CanSino a trabajadoras y trabajadores de la educación en toda la entidad, expresó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al supervisar la aplicación del biológico a maestras y maestros, así como personal administrativo y de apoyo escolar del estado.

Durante su recorrido por el Centro de Usos Múltiples en Hermosillo, acompañada por Edgar Jesús Zitle García, delegado estatal del IMSS y coordinador del programa de Vacunación contra COVID-19 en Sonora; Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura; Enrique Clausen Iberri, secretario de Salud y Rafael Sánchez Andrade, representante de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, la mandataria estatal manifestó que este proceso da tranquilidad a las y los sonorenses de que la vacunación sigue avanzando.

“La verdad es que es una muy buena noticia, estamos avanzando, los números de contagios han bajado, pero no podemos por favor bajar la guardia; bajamos la guardia y otra vez empezamos con los contagios, es importante seguir cuidándonos, hay mucha gente que no nos hemos vacunado, que no nos toca todavía”, expresó.

La gobernadora Pavlovich detalló que, en coordinación entre la Secretaría de Educación y Cultura y la Secretaría de Salud, se acordó un esquema para evitar aglomeraciones del personal del Sistema Educativo en la entidad, que se desarrollará durante la intensa jornada de cuatro días y en el que cada trabajador o trabajadora se registró y decidió en cuál de los 18 centros de vacunación habilitados en la entidad se aplicará el biológico.

“Son 18 Centros de Vacunación regionales en el estado y aquí en Hermosillo está el Centro de Usos Múltiples, la Universidad de Sonora y en la Cuarta Zona Militar; creo que es una gran noticia, esta es unidosis y en quince días más o menos es el promedio que dan siempre, ya se podría hablar de una protección importante”, comentó.

Las sedes estarán en: Agua Prieta, en el Instituto Tecnológico; Álamos, en la primaria “Revolución”; Caborca, instalaciones de la Universidad de Sonora; Cajeme, en el polideportivo del Itson; Cananea, Instituto Tecnológico Superior; Guaymas, Instituto Tecnológico de Sonora; Hermosillo, en el CUM, Universidad de Sonora y 4ta. Zona Militar; Huatabampo, en Instituto Tecnológico; Magdalena, en la UES; Moctezuma, la Universidad de la Sierra; Navojoa, en Instituto Tecnológico de Sonora; Nogales, en Universidad Tecnológica; Puerto Peñasco, en la secundaria 37; Sahuaripa, en CECYTES; San Luis Río Colorado, en la Universidad Tecnológica y en Ures en el Hospital General.

Presentes: Jesús Epifanio Salido Pavlovich, jefe de la Oficina del Ejecutivo Estatal; Luis Becerra Hurtado, subdirector de Servicios Médicos de Isssteson; José Ricardo Espinoza Castro, subsecretario de los Servicios de Salud en Sonora; César Adalberto Salazar López, secretario general del SNTE sección 28; Raymundo Lagarda Borbón, secretario general del SNTE sección 54; Cecilio Luna Salazar, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPF), entre otros.