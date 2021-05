Compartir ! tweet





Miguel Ángel Osorio Chong, Beatriz Paredes Rangel y Miguel Ángel Mancera, visitantes de lujo este sábado en la gira de Ernesto Gandara poe San Ignacio Río Muerto; gran respaldo y espaldarazo el candidato de la Alcaldía del lugar, Gilberto Vara López, de la Alianza Va por Sonora

Que hay presiones de un sector del poderoso grupo Yaqui Power ante Abel Murrieta para no quitarle espacio políticos, gente y liderazgos a Rodrigo Bours, sin duda, detrás de esto estaría el carnal Eduardo, quien siente y ve débil a Rodrigo

Boca abajo trae al impresentable y baquetas del pollo Castelo (Morena) el candidato del PT a Diputado Local por el 15, José María “chemita” Urrea, exhibiéndole todas las transas que ha cometido, contando el chemita con todo el apoyo de su candidato a la Alcaldía, Orlando Siri Salido

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Visitantes de lujos tendrá este sábado en San Ignacio Río Muerto el candidato de la Alianza Va por Sonora a la alcaldía del lugar, Gilberto Vara López, en el marco de la gira que hará el candidato a la gubernatura Ernesto Gandara Magaña. Ellos son Beatriz Paredes Rangel, Miguel Ángel Osorio Chong y Miguel Ángel Mancera.

Un trabucazo de políticos de grandes ligas los que acompañaran al borrego Gandara en esa gira por San Ignacio, de acuerdo a una llamada hecha ayer tarde por Vara López a nuestro Director General de El Regional de Sonora, Catarino Villegas Alvarado; Mancera viene representando al PRD nacional en este evento. El triunfo de Gilberto el 6 de junio será inobjetable.

Precisamente ayer jueves estuvieron en San Ignacio con el susodicho candidato nuestros compañeros de este medio, el Lic. Rosario Chaidez, Director General Adjunto y el Ing. Víctor Gallardo, jefe de producción, y para los primeros días de la semana próxima, Vara López hará una visita a esta empresa editorial.

CON FRENO DE MANO.- Se nos hace que no, pero bueno es la versión que se comenta a través de Radio Pasillo, de que a Abel Murrieta, candidato a alcalde de Cajeme por Movimiento Ciudadano, el grupo Yaqui Power lo trae con freno de mano para que no le vaya a quitar lugar y puntos a Rodrigo Bours. Sin duda, Eduardo Bours estaría detrás de esto.

Se sabe que ambos quieren ganar la elección con alma, vida y corazón, pero Abel le trae ganas desde hace rato a Rodrigo, aunque se ha disciplinado de más, vamos, algo parecido con su líder y amigo Ricardo Bours, quien deja pasar dos veces para ser candidato a gobernador, primero con su hermano Eduardo y luego apoyo a Ernesto Gándara.

Difícil que tanto esperar alguien le pusiera freno, pero eso, creemos que son más bien versiones “amigas” para amarrar navajas entre el ex fiscal y el exregidor independiente”, total, lo veremos en estas semanas que es el cierre de la elección, si va o no va en serio y con todas las canicas, pero, eso si, muchísima gente que Rodrigo traía en el 2018 ahora anda con Abel, obvio, por el factor Ricardo Bours.

Entre tanto, el apoyo total a Anabel Acosta Islas como candidata a la presidencia municipal de Cajeme, ofreció ayer el regidor de extracción morenista Juan Ángel Cota, quien en rueda de prensa argumentó su decisión señalando que el gobierno municipal emanado de Morena no ha hecho nada importante para atender las necesidades del municipio.

Bomba política, diríamos, y duro golpe a la campaña de Javier Lamarque

Hizo un recuento de las deficiencias que presentan la infraestructura urbana, los servicios públicos y el proceder que él consideró negativo de funcionarios municipales así como legisladores del partido Morena, ah, Juan Cota podrá tener los defectos que sea, pero es muy popular entre los trabajadores municipales y en las colonias populares.

Mencionó a los legisladores federales Marco Antonio Carbajal y Javier Lamarque quienes, dijo, no han hecho nada por bajar recursos para Cajeme ni por hacer cumplir la promesa de los 500 millones para obras que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador, y vaya esta gran verdad del regidor: Carbajal y Lamarque traicionaron a Cajeme

Ante esto, añadió, he decidido apoyar a la candidata Anabel Acosta porque es una persona seria, cumplida y con buenos proyectos para Cajeme, asegurando que de ganar la candidata del PRI-PAN-PRD la alcaldía, Anabel Acosta Islas las condiciones de Cajeme mejorarán de manera notable, pero a ver como le va a Juan el próximo lunes en la columna de Aracely Martínez, quien no puede verlo ni en pintura.

Quien dicen que ha crecido tanto y que trae boca bajo al impresentable y baquetas de Raúl Castelo Montaño, candidato de Morena a reelegirse en el Distrito 15, es el candidato del Partido del Trabajo, José María “chemita” Urrea, y no hay evento donde no le exhiba en publico sus muchas pillarías que ha cometido con los recursos que gestiona ante el Congreso Local para obras publicas.

El ingeniero minero y constructor, y amigo personal de un servidor, Walter Fraijo, trae cierta información de una transa mas de ese pillo del pollo cometida en Marte R. Gómez-Tobarito en contubernio con el Comisario del lugar, por lo demás, el chemita Urrea y Orlando Siri Salido, candidato del mismo PT a la Alcaldía de Cajeme, vienen realizando coordinadamente una gran campaña en ese Distrito, tan es así que la desplumada del Pollo el 6 de junio es un hecho.