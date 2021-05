SE SUMAN MORENISTAS A LA CAMPAÑA DE ANABEL ACOSTA

Compartir ! tweet





EL REGIDOR JUAN COTA ASEGURA QUE LA CANDIDATA DE LA ALIANZA VA X SONORA ES LA MEJOR OPCIÓN PARA CAJEME

Por ser una campaña de propuestas a favor a de la ciudadanía, Juan Cota, regidor de MORENA en el Ayuntamiento de Cajeme se une a la campaña de Anabel Acosta Islas, Candidata a la Alcaldía de Cajeme por la Alianza Va X Sonora.

“Necesitamos que represente a nuestro Municipio y saque adelante las necesidades, porque hay parques abandonados, drenajes colapsados”, explicó.

Un total de 150 personas afiliadas a Morena son las que se unen a Anabel Acosta.

Aclaró que el fin es apoyar a la ciudadanía, porque la Candidata de la Alianza Va X Sonora es la que mejores propuestas ofrece.

“Yo sé que va a cumplir, por su trayectoria y honestidad, por eso me sumo a la campaña de Anabel Acosta, yo la voy a poner al tanto, es una dama que va a sacar adelante a nuestro Municipio y se va a respetar a las mujeres”, destacó.

Junta Cota señaló que desde Cabildo se han hecho malas obras en pavimentación, e incluso se solicitó la compra de máquinas Aquatech, la cual no avanzó en el Congreso.

Precisó que Ernestina Castro, Héctor Raúl El Pollo Castelo y Orlando “Siri” Salido no permitieron que los recursos llegaran a Cajeme.

Además Javier Lamarque Cano, quien hoy tiene licencia porque aspira a la Alcaldía de Cajeme, tampoco apoyó a la ciudadanía.

Se han hecho trabajos en el Municipio que no son necesarios, tenemos el bacheo que se realizó desde la calle Jesús García y Michoacán hasta la Quintana Roo con supuesta garantía de 10 años, pero no ha llegado ni la primera lluvia y los daños ya son notorios, ejemplificó.

Asimismo se inviertieron 10 millones de pesos para el bacheo y ahora quieren solicitar 14 mdp para volver a tapar esos mismos baches.

“Voy a seguir trabajando a favor del Municipio y de la ciudadanía”, agregó,

“Por eso busco un equipo como el de Anabel Acosta que trabaje a favor de los cajemenses”.