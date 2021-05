Compartir ! tweet





Por Jose “Pepe” Alvarado

¡En Cajeme sigue la candidata a la alcaldía Anabel Acosta adelante en las encuestas, 34% en la intención del voto y aceptación, seguida por el “Siri” Salido con 23% de aceptación e intención del voto, en un lejano 3er. Lugar Rodrigo Bours con 13% de aceptación e intención del voto, los demás candidatos casi no pintan son puros quita votos y me refiero a que no llegan al 5% de aceptación e intención del voto como Abel Murrieta, Rosendo Arrayales, Efrén Sánchez y Fidel Covarrubias!