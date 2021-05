Rubén Rocha Moya presenta sus 5 ejes de Gobierno para Sinaloa

Compartir ! tweet





El candidato de Morena y PAS, Rubén Rocha Moya, presentó en el Centro Cultural Centenario, sus 5 ejes de gobierno con propuestas específicas en cada rubro, en formato de foro híbrido al que se conectaron más de 1600 participantes virtuales y de manera presencial, medios de comunicación de todo el estado.

En una dinámica presentación en la que al finalizar hubo preguntas de los medios de comunicación, el abanderado morenista detalló a fondo sus propuestas para gobernar Sinaloa, en caso de ser favorecido con el voto de las y los sinaloenses el próximo 6 de junio:

A.- Crecimiento y Desarrollo Económicos Incluyentes.

B.- Construir un Estado de Bienestar.

C.- Servicios Públicos e Infraestructura con Sentido Social.

D.- Combatir la Inseguridad Atendiendo las Causas que Originan la Violencia.

E.- Gobierno Austero y de Combate Frontal a la Corrupción e Impunidad.

A.- Crecimiento y Desarrollo Económicos Incluyentes.

Incluir en el presupuesto estatal apoyos a la agricultura, ganadería, pesca y acuacultura.

Sistema de financiamiento para otorgar crédito oportuno, barato y suficiente para agricultores, ganaderos y pescadores.

Sistema de comercialización con el propósito de fijar precios piso para productores de granos.

En beneficio de las comunidades de los altos, apoyaremos y fomentaremos los programas federales Sembrando Vida y Precios de Garantía a Productores del Campo.

Fortalecimiento y ampliación de los programas sociales para dinamizar e incrementar el consumo estatal interno.

Bolsa de trabajo para el primer empleo en coordinación con empresarios.

Plan de atracción de inversiones agroindustriales para mejorar el valor de los productos del campo y la pesca.

Fomento a la inversión con reglas claras, certeza jurídica y reducción de trámites para los inversionistas.

Potencializar a Mazatlán como gran destino turístico internacional.

Fomentar la atracción del turismo nacional e internacional con recursos del impuesto al hospedaje.

B.- Construir un Estado de Bienestar

Convertir en Secretaría de Bienestar la actual Secretaría de Desarrollo Social.

Promover la ampliación y consolidación de los Programas Sociales Federales para reducir la desigualdad social.

Ampliar conforme a la disponibilidad presupuestal el programa federal Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, para que más sinaloenses puedan acceder a el.

Programa de Apoyos a Madres Jefas de Familia

Acompañar al gobierno federal en la implantación de la gratuidad de la Educación Inicial y Superior e integrar y fortalecer así, a la educación como pilar sustantivo para combatir las desigualdades sociales.

Mejoraremos la calidad de la educación con nuevos métodos pedagógicos para fortalecer la enseñanza académica, humana y social de niñas, niños y jóvenes sinaloenses.

En coordinación con las instituciones de educación superior propiciaremos la ampliación de la cobertura en este nivel educativo.

Establecer un Programa de Becas a Estudiantes de Educación Superior de comunidades marginadas.

En materia de Salud daremos prioridad a la construcción de infraestructura hospitalaria en las comunidades más apartadas.

Convertiremos en ambulancia aérea el helicóptero del gobernador.

Crearemos el Sistema Coordinado de Urgencias para atender las emergencias médicas con mayor eficacia.

En coordinación con el gobierno federal, atenderemos al personal de salud por contrato, y ayudaremos a la regularización de su situación laboral que contemple salarios dignos y las debidas prestaciones de ley.

Impulsaremos el deporte masivo y fortaleceremos el sistema de becas para atletas de alto rendimiento.

Difundiremos la cultura apoyados en las tradiciones y costumbres de los pueblos y comunidades originarias, así también de los grupos y personalidades de la cultura sinaloense.

Solucionar demandas ancestrales y construir un nuevo trato entre mi gobierno y las comunidades indígenas sinaloenses y las migrantes.

C.- Servicios Públicos, logística e Infraestructura con Sentido Social.

Desarrollaremos programas de construcción y mejoras en carreteras, troncales carreteros, vías férreas y puentes, para conectar a Sinaloa con el país y el mundo.

• Carretera Topolobampo-Ojinaga

• Carretera Badiraguato-Parral

Daremos seguimiento, hasta concluir, los proyectos hidráulicos Elota-Piaxtla, Presa Picachos y Presa Santa María.

Nos proponemos modernizar los puertos de Mazatlán y Topolobampo.

Modernizaremos la infraestructura y equipamiento urbano de Culiacán para convertirlo en un referente del turismo de negocios.

Gestionaremos el Proyecto Río Sinaloa en el municipio de Guasave, apoyando en lo posible como gobierno.

Impulsaremos el Corredor Comercial Los Mochis-Topolobampo.

Haremos lo que a nosotros corresponda para conectar al sur de Estados Unidos con el Océano Pacífico a través del Ferrocarril Durango-Mazatlán.

Para combatir el rezago histórico de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, invertiremos en un Programa de Construcción de nuevos sistemas, Reparación de Tuberías, Drenaje y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en todos los municipios

Beneficiaremos con obra pública, a las comunidades y colonias aledañas a los centros turísticos para que la modernización y el desarrollo las incluya.

Transparentaremos toda la obra pública desde su planeación, contratación, origen de los recursos, costos y beneficios sociales, hasta terminar con todo acto de corrupción.

Garantizaremos a las empresas constructoras transparencia e igualdad de oportunidades en la contratación de la obra pública y exigiremos de ellas, probidad y estricto cumplimiento de los contratos.

D.- Combatir la Inseguridad Atendiendo las Causas que Originan la Violencia.

Implementaremos un Plan de Seguridad Estatal acorde con la Estrategia Nacional de Seguridad que construirá un Sinaloa de paz para todas las familias sinaloenses. Constará de dos ejes: prevención y fortalecimiento de la fuerza pública estatal capaz de combatir el crimen y perseguir el delito.

La prevención del delito, sobre todo entre los jóvenes, la atenderemos, fundamentalmente, desde sus causas socioeconómicas a través de la profundización de programas sociales, la cultura, el deporte, la sana recreación y con políticas económicas con sentido social.

Crearemos la Fiscalía Especializada en Delitos de Género

Estableceremos Juzgados Especializados en Delitos de Género.

Mejoraremos la coordinación y trabajo conjunto de persecución del delito con las Autoridades Municipales y Federales.

Crearemos la Universidad de las y los Policías para la formación integral y de alto nivel de los cuerpos de seguridad.

Capacitaremos a la policía a través de la Guardia Nacional.

Mejoraremos sueldos, prestaciones y seguro de vida de las y los policías

El primer día de gobierno sostendré encuentros de Estado con organismos de familiares de personas desaparecidas, así como con los grupos de desplazados por la violencia, a fin de trazar una ruta para atender real y efectivamente sus demandas.

En la primera semana de mi gobierno me reuniré con viudas de policías para examinar lo relativo a sus pensiones.

Formularemos un Plan Integral para la Trata y Prevención de Adicciones.

Apoyaremos a los centros de rehabilitación para adictos.

E.- Gobierno Austero y de Combate Frontal a la Corrupción e Impunidad

No permitiremos el saqueo del erario. La austeridad y el combate a la corrupción van a permitir ahorrar recurso público para fortalecer nuestros programas sociales.

Suprimiremos los gastos innecesarios y frívolos del ejercicio presupuestal.

Gabinete honesto e incluyente: Tendremos un gabinete probadamente honesto, con equidad de género y presencia de jóvenes.

Gabinete sin mancha: se vigilará que todos los funcionarios de nuestra administración tengan y mantengan un historial intachable.

No permitir la impunidad de funcionarios públicos poniendo a disposición de las autoridades competentes a todo aquel que infrinja la ley.

Auditoría permanente a la nómina estatal para impedir y desterrar a los aviadores.

Tolerancia cero a moches y compras dirigidas, los recursos públicos beneficiarán al pueblo no a los funcionarios.