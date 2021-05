Habrá ‘castigo’ a culpables por desastre en Línea 12: López Obrador

Compartir ! tweet





‘Se va a hacer una investigación a fondo, minuciosa para deslindar responsabilidades’, dijo el Presidente; pide a sindicato del Metro recapacitar y no parar actividades

Ciudad de México. En las investigaciones del colapso de una trabe en la Línea 12 del Metro, que tuvo un costo de 25 personas fallecidas, se actuará con apego a la legalidad y con justicia para castigar a los culpables, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En rueda de prensa en Palacio Nacional, reiteró que no habrá impunidad para los responsables del colapso de la estructura.

Se va a hacer una investigación a fondo, minuciosa para deslindar responsabilidades y castigar a los culpables (…) Es un asunto judicial, inclusive penal, porque perdieron la vida personas, entonces se tiene que hacer una investigación a fondo.

“Va a haber justicia, no va a ser como antes que todo lo ocultaban y había relaciones de complicidad, componendas, impunidad”, estableció el titular del Ejecutivo.

Insistió en que será la Jefatura de Gobierno la que lleve mano en las investigaciones de la tragedia.

En su rueda de prensa dijo que el amago del Sindicato de Trabajadores del Metro de efectuar un paro de labores en protesta por las condiciones en que opera el sistema, no ayudaría a esclarecer los hechos, y sería un acto de campaña, y lo calificó de inmoral.

Ojalá recapaciten porque no se ayuda en nada con esas actitudes, eso tiene que ver más con lo electoral, con la politiquería, como estamos en tiempos de campaña.

Si los dirigentes del Sindicato dan una declaración sobre el tema van a haber cientos de periodistas y va a ser nota nacional e internacional, pero ese oportunismo pues es inmoral”, sentenció el presidente.

López Obrador consideró, sin embargo, que los trabajadores del Metro están en su derecho de protestar por las causas que consideren adecuadas.

El titular del Ejecutivo deploró también a los candidatos y dirigentes del PAN que acudieron al lugar del colapso de la trabe para realizar una rueda de prensa y retratarse con el lugar de la tragedia detrás.