Embargo es contra todo el camarón mexicano, no importa método de captura: EU

El embargo incluye el camarón silvestre en su totalidad, tanto el capturado por la flota de altura con redes de arrastre como el que obtienen los pescadores artesanales con redes agalleras

Contrario a lo que asegura Conapesca e Inapesca, el embargo contra el camarón mexicano por parte del Gobierno de Estados Unidos abarca toda la producción nacional, sin importar el método de captura, ya que sólo se permite la exportación del que salga de granjas acuícolas.

El retiro de la certificación anunciada por el Departamento de Estado de EU y que aplica desde el pasado 30 de abril, incluye el camarón silvestre en su totalidad, tanto el capturado por la flota de altura con redes de arrastre como el que obtienen los pescadores artesanales o ribereños con redes agalleras y chinchorros.

En un correo electrónico en poder de Excélsior, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), aclara el comunicado de prensa del viernes pasado de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), donde erróneamente afirma que se podrá seguir exportando el camarón que no haya sido capturado con redes de arrastre.

El Servicio Nacional de Pesca Marina (NMFS) de la NOAA, explicó que el camarón capturado por pequeñas embarcaciones se podría confundir con el de los grandes barcos y México “tendría la carga de demostrar que puede rastrear el producto lo suficientemente bien como para asegurar que no hubo ninguna mezcla”.

“Esto tendría que ser verificado por el Programa de Monitoreo de Importación de Productos del Mar de NMFS y el Departamento de Estado de EU.

Estamos pasando por esto con la India y con la pesca artesanal del Alto Golfo de California”, detalló.

Indicó que, en resumen, no se permite la venta de camarones silvestres de México en territorio estadounidense hasta que se obtenga de nueva cuenta la certificación, que se perdió por el uso inadecuado de los Dispositivos Excluidores de Tortugas (DET’s).

Además, subrayó que, en el caso de los camarones del Alto Golfo de California, es un proceso de embargo diferente y se tiene que buscar una solución por separado, ya que tiene que ver con la protección a la vaquita marina y el combate al tráfico ilegal de pez Totoaba.

GOLPE A LA ECONOMÍA

En un ambiente sumamente complicado por el retiro del subsidio al combustible, la crisis generada por el Covid-19, la falta de apoyos a la productividad, y ahora el embargo al camarón, la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (CANAINPESCA), dio a conocer que el mercado estadounidense representa más del 40 por ciento del valor de sus exportaciones.

Señaló que el año pasado, se vendieron 25 mil 750 toneladas de camarón a Estados Unidos por un valor de 262 millones de dólares, donde el 66 por ciento correspondió a capturas en altamar.

Destacó que la industria del camarón capturado por la flota de altura genera alrededor de 42 mil empleos directos y 400 mil indirectos.

El presidente de la CANAINPESCA, Humberto Becerra Batista exhortó al Gobierno de México a que vigile y aplique la ley, que sancione, “debido a que las acciones de unos cuantos afectan a los que están haciendo las cosas bien, que son la mayoría”.

Dijo que espera que en breve se envíe una misión diplomática a Washington conducida por Conapesca, Inapesca, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Secretaría de Economía, y la Industria Pesquera para dialogar con el Departamento de Estado de EU y la NOAA.