Recibe personal de salud de segunda línea de atención COVID primera dosis de vacuna: Gobernadora

Simultáneamente, inicia vacunación a personas de 50 a 59 años en Puerto Peñasco y Cananea

Hermosillo, Sonora; mayo 4 de 2021.- Al momento, Sonora ha recibido más de medio millón de vacunas contra el COVID-19, resaltó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al supervisar el inicio de la aplicación del biológico a personal de salud de segunda línea de atención a la pandemia del Hospital General del Estado y el Hospital Ignacio Chávez.

Acompañada del delegado del IMSS en Sonora, Edgar Jesús Zitle García; así como los directores del Hospital General del Estado, y del Hospital Ignacio Chávez, Marcos José Serrato Félix y Joel Alberto Badell Luzardo, la gobernadora Pavlovich informó que simultáneamente inició la vacunación a personas de 50 a 59 años en Puerto Peñasco y Cananea.

Asimismo, inició la aplicación de la segunda dosis a personas mayores de 60 años en Cajeme, Agua Prieta, Nacozari de García, Aconchi, Banámichi, Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús, Ures, Rayón, Opodepe, Bacanora, Sahuaripa, Arivechi, San Pedro de la Cueva, Villa Pesqueira, San Miguel de Horcasitas, Querobabi, Mazatán y Soyopa.

“Es importante porque era un clamor social terminar con el personal de salud, ya sea primera o segunda dosis a personal de primer o segundo nivel, era mucho muy importante a personal de los Centros de Salud, de la Cruz Roja, en fin, todos los que tengan que ver con hospitales privados, y con tratar con una persona enferma”, detalló.

La mandataria estatal detalló que a Sonora han llegado 512 mil dosis contra el COVID-19 y la vacuna ya se ha aplicado a personal de salud de primera línea, así como a personas mayores de 60 años y, actualmente, se está aplicando la segunda dosis a personal médico de primera línea que no había completado su esquema de vacunación, e inicia la primera dosis a personal de segunda línea.

En el Hospital General del Estado se aplicarán mil 452 vacunas a personal médico de la Secretaría de Salud y en el Hospital Ignacio Chávez 552 biológicos, a personal de salud del Issste, Isssteson y Cruz Roja; en total, serán 9 mil 078 dosis de la vacuna de Pfizer que serán distribuidas en 16 puntos de vacunación en toda la entidad, para personal médico de primera y segunda línea.

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano hizo un llamado a los sonorenses a que acudan a vacunarse y sobre todo continúen con los cuidados para evitar contagiarse de COVID-19, ya que no hay que bajar la guardia, aunque ya hayan sido vacunados.

“Recuerden que esto no es total inmunidad, hay que esperar la primera dosis, luego la segunda dosis, y después esperar 15 días, y esto significa que la enfermedad simplemente no va a tener efectos graves, pero hay que seguirnos cuidando con la sana distancia, y todo lo que esto implica, pero finalmente que hayan llegado 512 mil ya dosis a Sonora es un buen número, hasta ahorita”, finalizó.

Presentes: Luis Becerra Hurtado, subdirector de Servicios Médicos de Isssteson y José Ricardo Espinoza Castro, subsecretario Médico de la Secretaría de Salud.