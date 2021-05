Compartir ! tweet





Los candidatos reincidentes a la Alcaldía, según el analista e historiador político Aureliano Rincón, a quien añadimos algunos detalles que se le pasaron; menciona a Chuy Félix, a Don Sergio Gastelum, a Ernesto Vargas y a Lamarque

Grata visita ayer a El Regional de Sonora, del candidato del PT a la Alcaldía de Cajeme, Orlando Siri Salido, quien tras saludar y platicar con nuestro Jefe Catarino Villegas Alvarado, concedió interesante entrevista en vivo

Tras una semana de la campaña a la alcaldía, Anabel Acosta, Abel Murrieta y el Siri Salido encabezan las preferencias del electorado en un potencial triple empate, con un Rodrigo Bours “despelucado” tras que el carnal Ricardo le quitó el 80% de la gente que lo apoyó en el 2018

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

En la historia reciente de Cajeme, pocos son los personajes políticos que han intentado por segunda vez ser alcalde. inclusive se ha afirmado que para quienes llegaron a esa posición, ha significado el fin de su carrera, salvo a algunas excepciones, considera el experto en temas electorales Aureliano Rincón.

El comerciante Jesús Armando Félix Holguín, recuerda Aureliano, fue el primero que se atrevió con éxito alcanzar la silla de palacio municipal por partidos diferentes, que hoy anda en la Alianza Va por Cajeme de apoyo a Anabel Acosta Islas, en la tercera no pudo aunque se dice que también gano, pero le hicieron fraude electoral.

Tras ser regidor en el trienio de su compadre Sóstenes Valenzuela Miller, ganó la alcaldía en 1988 por el PRI, pero se separó del mismo cuando le negaron la candidatura por una diputación local y se fue de candidato a alcalde por el PAN en 2003, llevando excelente relaciones de trabajo con el gobernador Eduardo Bours Castelo.

Le ganó a un escuálido Sergio Gastélum De La Vega que la rondaba por los 70 años. Don Sergio también iba por su “segundo aire”, pues ya había sido alcalde interino ´por seis meses en 1994, cuando Faustino Félix Escalante pidió licencia para buscar otra posición como candidato a diputado federal, pero le paso por encima la aplanadora del PRD.

Luego de ser diputado federal en 2006 y perder en 2012 frente a Eduardo Castro Luque –no queria ser candidato, pero se lo pidio personalmente el gobernador Guillermo Padres–, Félix Holguín intentó por tercera vez la alcaldía en 2015, que perdió ante otro Félix de nombre Faustino (1967), aunque aunado a la “Manlio negra” en contra tambien le afecto Gustavo Almada (MC).

Desde la llamada izquierda, el actual alcalde Sergio Pablo Mariscal es otro de los reincidentes, recuerda Aureliano Rincon, ya que en 1991 buscó esa posición vía el PRD, del cual fue regidor, después emigró al PT para ser candidato a la diputación federal sin éxito, entonces no había ola lópezobradorista y cada candidato de izquierda debía atenerse a su propia capacidad.

Pero regresó en 2018 y fue otro de los beneficiarios del citado pejista.

En la presente jornada electoral Javier Lamarque Cano intentará por tercera vez ocupar la Presidencia Municipal, en 1994 perdió frente a Raúl Ayala Candelas, pero logró ser regidor, mientras que en 1997 venció al priista Ernesto Vargas Gaytán, también con la “Manlio negra” en contra el atento y servicial Neto, compadre de pila del senador Arturo Bours Morena).

Como dato adicional, Vargas Gaytán ha sido el único personaje que pese a sus dos intentos nunca pudo llegar al cargo –en los dos casos Beltrones opero en su contra solo por ser compadre de su archienemigo Eduardo Bours Castelo, y en 2009 cae de nuevo, pero ahora frente al panista Manuel Barro, en medio de una fuerte división al interior del priismo.

El triunfo lamarquista formó parte de la ola amarilla que invadió el sur de Sonora por el descontento popular que provocaron los gobiernos de Salinas-Zedillo y que supo capitalizar el PRD y su dirigente, hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recuerda Aureliano.

Cómo olvidar los efectos del “error de diciembre” en la memoria colectiva de los mexicanos, que derivó en el aumento al IVA del 10 al 15 % en 1995 con todo y su “roqueseñal”, eso le costó al PRI perder por primera vez la mayoría en el congreso federal.

En 2015 como parte ya de Morena, Lamarque Cano fue candidato a gobernador, donde quedó en un lejanísimo tercer lugar, apenas 35 mil votos, sin embargo, tres años después arrasó en la diputación federal, victoria que se atribuye al tsunami pejista..

“Ya estoy de vuelta con mis convicciones más firmes que nunca, listo para seguir luchando, no solo para recuperar el Cajeme que hemos ido perdiendo por la indolencia y la pasividad cómplice de quienes nos han gobernado sino también y fundamentalmente por el Cajeme de la esperanza”, dice desde su casa recuperándose del Covid-19.

“El que merecemos y es posible, el que merecen nuestras familias, el Cajeme de la seguridad, el bienestar y felicidad que sabremos construir juntas y juntos, el Cajeme de la gente, de nuestros niños y niñas”, afirmó en su mensaje, aunque el mismo sabe que la tiene superdifícil tal y como ayer se dijo en un analisis en este mismo espacio.

Para concluir, grata visita la de ayer lunes a mediodía a las instalaciones de El Regional de Sonora, del candidato del Partido del Trabajo a la Alcaldía de Cajeme, Orlando Siri Salido, quien tras saludar y platicar con nuestro Jefe Catarino Villegas Alvarado, este mismo le hizo una interesante entrevista en vivo por Facebook en el sitio TVNoticias Informa.

El atento y servicial exdiputado local resistió presiones del mas alto nivel de Morena y del mismo Alfonso Durazo para retirar sus pretensiones de ser candidato por el PT a la Presidencia, pero como todo mundo sabe que nadie lo dobla, pues resistió a las presiones y su mejor anhelo y proyecto es atender a todos los cajemense en Palacio Municipal e ir a las colonias populares a escuchar y atender a la gente.

Bien por este buen hombre, y como lo expusimos ayer en nuestro análisis tras una semana de la campaña a la alcaldia, por el momento tanto el Siri como Anabel Acosta y Abel Murrieta encabezarían las preferencias del electorado en un virtual triple empate, con un Rodrigo Bours entre el tercer y cuarto sitio tras de que Abel, con el apoyo de Ricardo Bours, los “despeluco” tras quitarle casi al 80 por ciento de la gente que lo apoyo en el 2018.