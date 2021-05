Senado gasta 17 mdp en monitorear medios; rompe austeridad

Compartir ! tweet





El contrato de abril a diciembre es 983% más caro comparado con 2019 que costó 1 millón 595 mil 997 pesos en 12 meses

Tomado de Excelsior.

A través de Comunicación Social, una empresa que logró contratos millonarios del Senado cuando fue dominado por el PRI y el PAN se coló a la 4T legislativa y rompió la austeridad oficial, con un contrato de 17.2 millones de pesos; es decir, 983% más caro que 2019, para realizar un monitoreo de medios que desde 2017 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) consideró innecesario.

De acuerdo con la relación de contratos que el Senado hizo pública, se observa que se trata de uno de los servicios más onerosos durante 2020, con lo cual se rompió la austeridad ordenada por Ricardo Monreal desde 2018, pues se trata de un gasto de 17 millones 299 mil 892 pesos para una tarea que no es indispensable para el Senado.

En 2019, el Senado canceló definitivamente el servicio de la empresa 3W Educación, que en tres años obtuvo ganancias por 49.3 millones de pesos del Senado.

El Senado optó por pagar únicamente un millón 595 mil 997.6 pesos a la empresa SR & Friends, para el monitoreo de radio, televisión, prensa escrita y servicios electrónicos, como portales y redes sociales.

Es decir, mientras en 2019 el Senado pagó un millón 595 mil 997 pesos por el monitoreo de medios, en 2020 erogó 17 millones 299 mil 892 pesos, lo que significa un crecimiento de 983% en ese gasto, ya que fue 15 millones 703 mil 895 pesos más caro.

Fue en el último trimestre del 2015 cuando el Senado, entonces en la LXIII Legislatura, signó un contrato por 20 millones 880 mil pesos para que desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2016 la empresa 3W Educación realizara el “monitoreo del uso y aprovechamiento de los tiempos oficiales en radio y televisión, a nivel nacional, otorgados al Senado de la República”.

Cuando Excélsior dio a conocer este contrato en 2016 y que ese servicio ya lo tenía el Senado por parte de la Secretaría de Gobernación, el entonces presidente de la Mesa Directiva, el panista Roberto Gil Zuarth, aseguró que se trataba de un servicio ordenado por la contraloría interna del Senado; sin embargo, en enero del 2017, la ASF recomendó que no se ratificara el contrato.

Pero en 2017, el Senado volvió a contratar a 3W Educación, ahora para el periodo del 1 de marzo al 31 de agosto del 2017, por un monto total de nueve millones 396 mil pesos y nuevamente, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, 3W Educación obtuvo un tercer contrato por 19 millones 99 mil 980 pesos.

En la relación de gastos 2019 no existió el contrato millonario a la empresa 3W Educación. Sin embargo, en la relación de contratos de 2020 aparece la empresa Gaini SC, con un contrato por 17 millones 299 mil 892 pesos para realizar el monitoreo de medios, desde el 1 de abril del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020; contrato que fue solicitado por Comunicación Social.

Las empresas 3W Educación y Gaini SC son propiedad de Jesús Irak Fenoy Brito, exsubdirector de Monitoreo Normativo de Radio y Televisión de la Secretaría de Gobernación, pues de acuerdo con el contrato DGAJ-010/2017, firmado por la Cámara de Diputados con la empresa Gaini SC, Jesús Irak Frenoy Brito firmó como socio administrador.

Jesús Irak Frenoy Brito aparece como responsable de 3W Educación en los contratos firmados con el Senado.

La empresa Gaini SC declaró hace cuatro años en la Cámara de Diputados que su RFC es GAI070620SX1; en el contrato firmado en 2020 con el Senado, el responsable de la empresa Gaini SC es el señor Mauricio Iván Morales Flores y reporta tener también el RFC GAI070620SX1, como lo muestran las copias de los contratos que posee Excélsior.