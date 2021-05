Compartir ! tweet





Abel Murrieta –Ricardo Bours– le quita la gente a Rodrigo Bours, quien pese al rescate del carnal Eduardo en sus eventos, ya no será lo mismo que el 2018; del primer sitio que anduvo en meses, ahora debe andar en el tercero en empate técnico tal vez con el Siri Salido

Javier Lamarque, el del peor desplome, del segundo sitio en que anduvo, ahorita debe andar en el cuatro, sino es que mas abajo; ya no habrá “Ola Obrador” y además enfrenta férrea oposición entre militantes y simpatizantes de Morena

Anabel Acosta Islas y Abel Murrieta salen fortalecidos en la primer semana de la campaña, deben estar en primer lugar en empate técnico, y esto apenas empieza; la joven candidata de la Alianza Va por Sonora en Cajeme es la que mas ha crecido electoralmente

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Caray, tuvo que pasar la primer semana de la campaña electoral por la Alcaldía de Cajeme para corroborar los cambios apreciados dos semanas antes o mas sobre la caída en preferencias electorales de los entonces precandidatos o ya candidatos, Rodrigo Bours Castelo y Javier Lamarque Cano, del 1 y 2 en lugares de preferencias han caído abajo del 3 hacia abajo.

Y esto no es un asunto personal, de convenios de publicidad, de marketing político o de que “si me das te ayudo”, no, no es así, esto es un trabajo periodístico, por ejemplo, en el caso de Rodrigo, el sabia perfecta y claramente que la poderosa estructura de apoyo que tuvo del carnal Ricardo en el 2018 que lo tuvo en segundo lugar ya no se iba a repetir.

Fue doloroso para el, el mensaje de la caravana de al menos 1,300 vehículos –dos o tres personas por auto, mínimo– del sábado antepasado por varias calles de la ciudad para concluir en la plaza Álvaro Obregón en apoyo a su contrincante Abel Murrieta Gutiérrez: Alrededor del 80% de ellos lo apoyaron en el 2018.

Y así, tal vez aun así, Rodrigo no se dobla, pero sabe que ya no será lo mismo el 6 de junio, sin descartar que en su desesperación haya jalado al carnal exgobernador Eduardo Bours a acompañarlo mas de seguido en sus reuniones, la mayoría de ellas privadas o con unas cuantas personas, y en ese sentido, el belicoso ex regidor pasaría del primer lugar en preferencias hasta un tercer sitio.

Javier Lamarque Cano tampoco canta mal las rancheras, y al margen de que acaba de salir del Hospital San José donde se vio grave por el Covid-19 y que estara en casa casi dos semanas, pues sigue pensando o soñando que el 2021 es el mismo 2018, el del arrastre de Amlo al triunfo de todos los candidatos, Lamarque. Eso ya no se va a presentar.

Pero a Javier las cosas o el destino se le han complicado aun mas con la candidatura del ex regidor Rosendo Arrayales, candidato del Partido Encuentro Social a la Alcaldía, y con un primer candidato a regidor de lugar, el doctor Rodrigo González, quien de haber logrado la candidatura independiente le hubiera quitado tres o cuatro puntos al otro independiente, Rodrigo Bours.

Es evidente que Rosendo le va a quitar arriba de 5 puntos a Javier en las elecciones del 6 de junio de acuerdo a las proyecciones, pero también cientos de militantes de Morena y miles de simpatizantes del mismo partido han jurado que no van a votar por el por lo que todo mundo sabe, pero no solo Rosendo se va a beneficiar de estas altas y bajas, también el ganador será el candidato del Partido del Trabajo, el excampeón mundial y ex diputado local, Orlando Siri Salido.

El petista, quien todo el fin de semana llevo a cabo grandes eventos en las comunidades rurales como en la Marte R. Gomez-Tobarito, Pueblo Yaqui, Loma de Guamuchil y Esperanza, junto a Anabel Acosta son quienes han realizado los mejores eventos, y con gente; Abel muy discreto en sus eventos; Lamarque desde cama dirigiendo una mediocre y pobre campaña. Las cosas como son, cual diría Mario Rivas.

Así las cosas, Lamarque, de un segundo o tercer lugar en que se la mantenía hasta su internamiento, deberá andar ahorita entre el 4to. y 5to., lugar, de tal manera que las proyecciones en estos momentos hablarían de una competencia cerrada entre Anabel Acosta y Abel Murrieta y con un Siri Salido en el tercer puesto, y avanzando.

Que quede claro, este trabajo de esta Política Regional de este lunes se vino haciendo durante la semana que acaba de concluir, en eventos de los candidatos –de lejecitos–, por rumbos de Palacio Municipal, en el Mercajeme y en dos cafés políticos citadinos, y “cuando pueblo habla, pues habla”, retomando esta frase de Don Roberto Zaragoza Félix, el de la verdad que aterra.

La candidata de la Alianza por Sonora en Cajeme, Anabel Acosta Islas, sigue subiendo cuando en un principio cuando se le empezó a manejar como precandidata sus números eran muy bajo, pero hasta la semana que recién concluyo mentiríamos decir cuantos puntos ha subido, pero mucha gente que no le daba esperanzas ahora ha cambiado de percepción u opinión.

Ah, Anabel debe tener cuidado con un debate organizado por un medio impreso ya que le estarían tendiendo una trampa, como lo hicieron con Lamarque en una entrevista en vivo, quien a punto estuvo de levantarse e irse.

En ese sentido, sin temor a equivocarnos, la ex Senadora estaría en un primer lugar en empate técnico con Abel Murrieta, en tercer lugar –también en empate técnico—Rodrigo Bours y el Siri Salido, Rosendo Arrayales en el cuarto o quinto y en el ultimo sitio el joven Fidel Antonio Covarrubias Miranda, aunque su asesor, Gabriel Bejarano, nos dice que debe estar entre el segundo y tercer sitio.

Asi, las cosas. Hasta el próximo análisis del próximo lunes.