Ssa llama a celebrar Día de las Madres con responsabilidad por covid

Que el próximo 10 de mayo no se convierta lo que pudiera orientar a nuestro país a un incremento de casos, señaló el director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés

El director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés, adelantó el llamado para quienes vayan a festejar el Día de las Madres a que lo hagan con responsabilidad, manteniendo las medidas sanitarias y la reducción en el número de participantes.

No hacer que este próximo 10 de mayo se convierta lo que pudiera orientar a nuestro país a un incremento en el número de casos, a una nueva ola de contagios como se observó en el incremento en el número de casos durante esta festividad en el año 2020. Continuar con la guardia arriba y aplicarse la vacuna cuando nos toque”, agregó.

En el caso de los adultos mayores que cuando les correspondía no se vacunaron por cualquier circunstancia, incluyendo que no lo deseaban y ahora cambiaron de opinión podrán acudir a los centros de vacunación estos siguientes días a solicitar su aplicación.

Aclaró que para el regreso a clases con seguridad se deberá cumplir con tres requisitos: vacunación, semáforo en verde y de forma voluntaria por parte de las familias.

Sobre el retraso de algunas vacunas, como la china Sinovac, explicó que no existe mayor problema en que las segundas dosis de esta marca se apliquen hasta con 6 meses de diferencia.

VARIANTE INDIA

El director de Promoción de la Salud informó que dan seguimiento al primer caso de la variante de la India detectada en San Luis Potosí, sin embargo, no representa un riesgo mayor.

Es una variante de interés, pero no es una variante de preocupación, así es como la Organización Mundial de la Salud, no el Gobierno de México, la clasifica.

Es la misma que tiene a la India en su estado crítico, al igual que en México tuvimos un estado crítico hace algunos meses, pero repito no es una variante de preocupación de acuerdo a lo que establece la OMS”, subrayó.

Aclaró que es la cantidad de personas enfermas, debido al alto número de población que tiene la India (1.3 mil millones de personas) la que ha ocasionado que los servicios de salud se encuentren desbordados y no necesariamente la peligrosidad de esta variante.

MUERTOS POR COVID EN MÉXICO

La Secretaría de Salud informó que hasta este domingo 217 mil 233 mexicanos han perdido la vida a consecuencia del covid-19, 65 personas más que el registro del sábado.

En casos activos la cifra alcanza 23 mil 026, 1 mil 093 casos nuevos para un acumulado de 2 millones 535 mil 559 casos.

La hospitalización se encuentra en un nivel bajo, de apenas el 11 por ciento en camas generales (3 mil 395 hospitalizados) y del 16 por ciento en camas con ventilador.

En cuanto a la vacunación, Ricardo Cortés Alcalá, director de Promoción de la Salud destacó que el sábado se aplicaron 211 mil 647 para un total de 18 millones 326 mil 726 dosis aplicadas del 23 de diciembre a la fecha del corte.

Así como 7 millones 650 mil 150 personas cuentan con su esquema completo de vacunación.

En cuanto al personal de salud se ha inoculado a 1 millón 022 mil 771.

Personal educativo a 866 mil 065 así como 10 millones 684 mil 161 adultos mayores; 25 millones 424 mil 355 dosis de cinco farmacéuticas distintas han llegado a México, la mayoría de ellas, 10 millones 660 mil, de Pfizer BionTech.