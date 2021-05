Compartir ! tweet





¡En Cajeme un Javier Lamarque frustrado, débil, imposibilitado para hacer campaña, postrado en una cama de recuperación, donde siente que el karma divino le está cobrando las facturas por tanto daño que les hizo a varios precandidatos de MORENA que no dejo llegar a las alcaldías, diputaciones, regidurías, síndicos aprovechándose que el decidió como jefe del consejo político del estado de Sonora y amigo de Mario Delgado!

COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose “Pepe” Alvarado

En Sonora nos comentan que la situación de Cajeme se está complicando demasiado a MORENA, de por sí ya las cosas estaban de lo peor por tanto engaño, tanta falsedad, tanta mentira, tanta traición, tanta conveniencias, tanto dedazo y las malas decisiones de imponer candidatos a modo y chalecos a la medida aunado a eso la situación tan difícil que está pasando el candidato de MORENA a la alcaldía de Cajeme Javier Lamarque Cano, un político que al parecer el karma divino le está cobrando las facturas en vida.

Porque aseguran sus mismos amigos en MORENA que él fue el que no dejo llegar a muchos precandidatos en Sonora que tenían muchas posibilidades de ganar en sus municipios, pero el amiguismo, el compadrazgo, el $$$$$, etc, hicieron que Javier dañara mucha gente que tajantemente dijo este no y este si, como es el caso de Guaymas donde él fue el primero que le dijo a Mario Delgado que ya Sara Valle no era conveniente que se reeligiera en Guaymas y le puso miles de trabas y se cumplió, en Nogales hizo lo mismo con Pujol lo bloqueo y no lo dejo reelegirse, en Navojoa hizo lo mismo con Chayito Quintero la bloqueo y argumento miles de cosas en contra de ella.

En Cajeme también desbarranco al alcalde para quedarse el con la candidatura, en Caborca hizo lo mismo y así sucesivamente daño a mucha gente buena con mucho arrastre político y con muchas posibilidades del triunfo como por ejemplo en Benito Juárez le tumbo la candidatura al Lic. Cesar Lugo un gran elemento que sin duda tiene un gran arrastre político y mucha gente que lo sigue, pero Lamarque prefirió darle la candidatura a su amigo y proveedor $$$$ un señor de apellido Regalado que es el padrino político de su compadre y cuñado Florentino Jusacamea, el hoy candidato de MORENA a la alcaldía de Benito Juárez por órdenes directas de Lamarque.

Y así Lamarque daño mucha gente buena y dicen que por eso pudiera estar pagando con el karma todas esa grandes decisiones que tuvo en sus manos, por ser él el jefe del consejo político de MORENA en Sonora y amigo personal del líder nacional Mario Delgado, así las cosas amigos lectores, pobre Lamarque no le deseamos nada malo a lo contrario que Dios lo bendiga y se recupere pronto.