Sale Javier Lamarque del hospital San José tras verse grave y entubado por el Covid-19, y ahora a recuperarse en casita mínimo 14 días; en tanto al interior y exterior de Morena se insiste en cambio de candidato porque Javier nomás no aguanta físicamente la campaña

El tercer “strike” que le lanzó el TFPJF a la triada Morena-Amlo-4T, fue el mas letal, pues si la sobrepresentación en la presente Cámara de Diputados hubiese sido efectiva no contarían con 39 diputados federales; difícil alcance mayoria calificada

Ramon Flores (PT) dejó ir el triunfo en el Distrito 16 al haber bajado a la entonces precandidata Jaqueline Valenzuela, quien superaba en preferencias a Armando Alcalá y a Manuel Scott (MC); molestos, los petistas van a votar por Alcalá. Quien te manda, Ramón!

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Así es, el candidato de Morena, Javier Lamarque Cano, abandonó ayer jueves del hospital San José tras verse grave y entubado por el Covid-19, y ahora a recuperarse en casita mínimo 14 días; en tanto al interior y exterior de Morena se insiste en cambio de candidato porque Javier nomás no aguanta físicamente la campaña. Creemos que Javier debería valorar mejor su salud y apoyar a Alfonso Durazo desde una posición física menos pesada.

Entre tanto, el martes fue un buen día para los mexicanos amantes del estado de derecho, la democracia y el respeto a la Constitución, ya que contrario a lo que suponíamos y contrario a los deseos y exigencias presidenciales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación actuó en base a la ley y dejó sin candidaturas a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón, quienes pretendían ir por las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente.

Pero lo mas importante, el strike mas fuerte contra Amlo, la 4T y Morena, que son la misma cosa, fue el de la aplicación estricta de la Ley Federal Electoral y de la misma Constitución referente a aplicar de manera rigurosa y real solo el 8 por ciento de la representación de diputados plurinominales y no del 15 como mañosamente lo hizo ese trío acostumbrado a violar todo de tipo de leyes y, conste, fueron Amlo-Morena los que impulsaron y lograron en el 2014 ese 8 por ciento y que ahora de nuevo no quieren cumplir.

De entrada, el politólogo y brillante columnista de Milenio, Héctor Aguilar Camin, recordaba el martes que si esta Ley Electoral se hubiera acatado en la conformación de la presente Legislatura, Morena no contaría con 39 diputados, y al ponerse un servidor de esta Política Regional a revisar los resultados y porcentajes de la elección del 2018 para diputados federales, de esos 39 legisladores al PAN le correspondían 23 y al PRI 16, algo así.

También un buen día para los sonorenses porque en el debate cara a cara entre aspirantes a la gubernatura, primero se exhibió la brillantez propositiva y expositiva de Ernesto Gándara Camou y luego la ausencia absoluta de ideas propias y evidentes ignorancias de Alfonso Durazo Montaño, realidades inocultables a la ciudadanía, a pesar de la pésima transmisión operada por el mismo IEES que perdió al menos 20 minutos en fallas de las dos horas que duró el debate.

Y nos referimos a ellos dos aunque la elección final será de tres, con mucho los tres son los punteros en esta competencia, que en el caso de Ricardo Bours Castelo, ha venido de abajo hacia arriba, subiendo y subiendo, sabiendo aprovechar el debate con su par de cuestionamientos, que no ataques, contra el “El Borrego”, en tanto que de Durazo Montaño nada o casi nada dijo, incluso cuando se abordó el tema de la inseguridad publica.

Por fin una buena del TRIFE

Para aumentar las congojas del incompetente inquilino de Palacio Nacional, el mismo TRIFE, avaló la restricción aprobada por el INE para evitar que el partido mayoritario alcance una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados con la asignación de Diputados plurinominales, lo cual derivará en justicia representativa en el Congreso de la Unión, así que difícilmente López alcanzaría la mayoría calificada para hacer y deshacer.

Por cierto, sabe de donde saquen sus numeritos algunas casas encuestadoras que aseguran que la 4T mantendrá su mayoría en la Cámara de Diputados, como si a la ciudadanía votante le pasara de noche las más de 213 mil muertes a causa de la negligencia criminal de López Obrador para enfrentar la pandemia del Covid-19 o la estela de defunciones que deja su fallida estrategia en contra de la inseguridad pública o la ruina económica y desempleo, por su falta de solidaridad y tacañería al negar apoyos a pequeñas y medianas empresas afectadas por el confinamiento.

José “Pepe” Celaya

Mientras tanto, debe ser muy difícil para el dirigente del PT en Sonora, Ramón Flores –mandadero de Ana Gabriela–, andar en la comisión de aplausos de Alfonso Durazo Montaño, mientras que en Hermosillo, Cajeme y Guaymas, ese partido la ha tomado en serio como oposición a MORENA a través de José Celaya, Orlando Siri Salido y Rodolfo Lizárraga, quienes como aspirantes a dichas alcaldías, le han puesto el cascabel al gato, en este caso a las gatas.

Ello al entrarle de lleno a la competencia para determinar qué partido representa a la verdadera izquierda en este proceso electoral en esos municipios, pues si se trata de retos, tanto “El Pepe Celaya”, el Siri Salido y Rodolfo se ven muy competitivos, ya que como se sabe, la fórmula de MORENA encabezada por Célida López en mayor medida está integrada por una derecha más al extremo de ese PAN ahora amalgamado en una alianza centrista con el PRI y el PRD que lleva como abanderado a Antonio Astiazarán.

Ni qué alegarle a Celaya y tampoco a Orlando Salido y a Rodolfo “fofo” Lizarraga, porque ni modo que la candidata porteña de Morena, Karla Córdova, pueda hacerse pasar por liberal, progresista y mucho menos de izquierda, luego de ser recogida por MORENA como cascajo de Movimiento Ciudadano apenas hace unos días, amenazando los tres ser una real oposición al partido con el que compitieron juntos en la elección pasada. El “Fofo” tiene la mesa servida en Guaymas el 6 de junio.

Y para acabarla de fregar, a esa estrategia de deslinde se sumó la también petista aspirante a la reelección como diputada del Distrito XI, Magdalena Uribe Peña, con la obvia intención de pintar su raya con la candidata de MORENA, Ivana Taddei, jovencita fifí y orgullo del nepotismo de Jorge Taddei, mientras que por la Alianza Va Por Sonora va Manuel Puebla, él sí sin lastres de ese tipo.

Y acá en el Distrito 16-Cajeme, que metida de pata metió Ramón Flores al bajar a la líder social Jaqueline Valenzuela en el Distrito, quien iba arriba en todas las encuestas, inclusive arriba de Armando Alcalá, seguido de Manuel Socott (MC) en segundo lugar y el PT en un lejano lugar, es mas, ni el Distrito 16 saben a ciencia cierta como se llama el candidato petista dicen que es un jovencito de una iglesia protestante.